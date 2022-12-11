الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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صديقة كريستيانو رونالدو تواسيه بعد خسارته من المغرب وبكائه

كريستيانو وصديقته
كريستيانو وصديقته جورجينا

حرصت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، على مواساة صديقها كريستيانو رونالدو، بعد خسارته الليلة من منتخب المغرب، وخروج منتخب بلاده من مسابقات مونديال كأس العالم 2022.

 

وغادر كريستيانو الملعب وهو يبكي للمرة الأولى، خاصة أنه سيكون أخر مونديال كأس العالم يلعب به اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا.

 

رسالة جورجينا لصديقها

ونشرت جورجينا، التي تواجدت في المدرجات لدعم صديقها،  صورة له عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "اليوم قرر صديقك ومدربك قرارًا خطأ، ذلك الصديق الذي لديك الكثير من الإعجاب والاحترام له، هو نفسه الذي أدخلك إلى المباراة ورأى كيف تغير كل شيء، لكن بعد فوات الأوان، لا يمكنك الاستهانة بأفضل لاعب في العالم، وأقوى سلاح لك في الملعب، اليوم تعلمنا درس".

 

كما نشرت صورة أخرى لطفلهما الرضيع وهو يشاهد مباراة والده، ولم تعلق عليها مكتفية بالصورة.

 

وكان مدرب المنتخب المغربي قد أبقى على كريستيانو رونالدو على دكة الاحتياطي للمرة الثانية خلال مباريات كأس العالم وشارك في المباراة بعد الشوط الثاني.

 

وتأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي، بعد فوزه بهدف دون رد أحرزه اللاعب يوسف النصيري. 

نجل كريستيانو
صديقة كريستيانو
صديقة كريستيانو
جورجينا رودريجيز كريستيانو رونالدو يبكى المدرجات صديقها المغرب كأس العالم

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