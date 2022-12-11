فعالية «السماء من فوقنا» فى مكتبة الإسكندرية.. اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار، بالتعاون مع المركز الفرنسي المصري لدراسة معابد الكرنك؛ في الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد، فعالية بعنوان: «السماء من فوقنا»، وذلك بمركز المؤتمرات قاعة الوفود بالمكتبة.

يتضمن الحدث افتتاح المعرض المؤقت «السماء من فوقنا» بمركز المؤتمرات، قاعة المعارض الغربية، ويستمر حتى الأول من يناير 2023.

وعلى هامش معرض «السماء من فوقنا» تقام ثلاث محاضرات لتقديم أنشطة مركز CFEETK. المحاضرة الأولى، يلقيها الدكتور أحمد الطاهر والدكتور لوك جابولد، وكلاهما مديران مشاركان لمركز.CFEETK.

المحاضرة الثانية، تلقيها المصورة إيميلي سوبستر؛ مديرة قسم التصوير والوسائط المتعددة في الكرنك، مع التركيز على الأهداف والتحديات التي تواجهها خلال عملها.

المحاضرة الثالثة، تلقيها تيموثي ساسولاس؛ مهندس القياس التصويري، الذي كشف عن التقنيات والأساليب التي يطبقها على مشروع Hieroteka 3D المدعوم من مركز CFEETK، وجامعة مونبلييه.

ــ مدخل لفهم طرق تفكيرنا

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال مكتبة النشء، محاضرات توعوية لأولياء الأمور، ففي الثانية عشرة من ظهر غد الأثنين، تعقد بالمكتبة، محاضرة «الرواق الفلسفي» ويقدمها الكاتب عماد العادلي، وهو كاتب ومحاضر في الفلسفة ومؤسس نشاط الرواق الفلسفي في محافظات مصر، وذلك بمركز المؤتمرات، قاعة اجتماعات (C).

تأتي تلك المحاضرات في إطار دور مكتبة الإسكندرية الرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث تولي اهتمامًا خاصًّا بالنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة لهم بشكل مستمر.

ــ مناقشة كتاب الترقيم

في سياق متصل، تعقد في السادسة مساء اليوم الأحد، في بيت السناري الآثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، لقاء مفتوح لمناقشة كتاب “صلصة الترقيم”، للكاتية دكتورة حنان إسماعيل.

يناقش الكتاب كل من: الروائىة عزة بدر، الشاعر نشأت المصري والقاص جلال الصياد، ويدير اللقاء الشاعر الدكتور محمد حلمي حامد.

تركز الندوة على تقديم تحليل لمحتوى كتاب «صلصة الترقيم» وعرض الأفكار المطروحة والأسلوب المستخدم لمخاطبة الأطفال من خلال مجموعته القصصية، وكذلك توضيح أهمية هذا الكتاب ودوره في العملية التعليمية والتربوية، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تواجد مثل هذه الأنواع من الكتب في المجتمع.

ــ ورشة فن التطريز بالخط الكوفي

كما تعقد في بيت السناري الأثري، في الرابعة من عصر غد الأثنين، ورشة عمل للشباب تحت عنوان “فن التطريز بالخط الكوفي"، والتي تقدمها المدربة سعاد محمد.

تهدف الورشة إلى التعريف بفن التطريز، لما تتميز به القطع المطرزة من قيمة وجمال، وخاصة إذا ما تم دمجه مع غيره ن الفنون مثل الخط العربي، ويعد التطريز أقدم فنون زخرفة القماش، فقد استعمل في الحضارات القديمة؛ لتزيين الملابس.