الأحد 11 ديسمبر 2022
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محمد الصادق: «مشاركة الرئيس السيسى فى قمة الصين أعطت لها زخمًا»

جريدة الدستور

قال محمد الصادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن الصين لها مكانتها عالميًا فهي تزاحم اقتصاد أمريكا، كما أنها في الترتيب الثاني عالميًا، وعضو دائم في مجلس الأمن، وترتيبها الثالث عسكريًا.

شراكة استراتيجية تجمع بين الصين والدول العربية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه توجد  شراكة استراتيجية على المستوى الاقتصادي بين الصين والدول العربية، مؤكدًا أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطت زخمًا للقمة، وأن أول زيارة للرئيس كانت للصين في عام 2014، وهناك زيارات متبادلة بين مصر والصين.

وأكد، أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية وصل إلى 500 مليار دولار، وحجم التبادل بينها وبين مصر 20 مليارًا قابلة للزيادة، لأن هناك شراكة استراتيجية متكاملة بين الجانبين المصري والصيني. 

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي، حول الرؤية المصرية وانعكاساتها على الدول العربية وتوجيهات سلمية القيادة المصرية في حل هذه القضايا، وضرورة أن تكون الصين أحد الشركاء في القضية الفلسطينية، والتي أكدت على حل عادل للدولتين، مؤكدًا أن الصين أحد الشركاء الفاعلين في العالم العربي، كما أن الصين افتتحت أول قنصلية لها في الإسكندرية  عام 1935، أي قاربت على المائة عام.

وتابع، أن القمة الثانية ستكون في مصر بعد عامين ومعدلات التبادل التجاري مرتفعة وتحقق شراكة في مبادرة الحزام والطريق خاصة أنها تمر من قناة السويس.

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