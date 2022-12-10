فينسيوس جونيور: إنه أسوأ أيام حياتى.. وسأبكى فى كل مكان

أعرب فينسيوس جونيور، لاعب المنتخب البرازيلي عن حزنه بعد توديع منتخب بلاده بطولة كأس العالم 2022، من الدور ربع النهائي.

وودع المنتخب البرازيلي بطولة كأس العالم، قطر 2022، عقب الخسارة من منتخب كرواتيا في الدور ربع النهائي للبطولة بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي سلبيًا بدون أهداف.

وكتب فينسيوس جونيور عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بكيت على أرض الملعب، وفي غرفة الملابس وبكيت وحدي على الطائرة وبكيت أثناء عودتي للمنزل، وسأبكي في كل مكان عندما أفكر إلى أي مدى كنا قريبين، أسوأ يوم في حياتي أنا حزين جدًا".

وأضاف: "كتبت هذا النص عدة مرات ومسحته، لا توجد كلمات تصف الإحباط الذي أشعر به، ولكن الدموع ما زالت باقية، الابتسامة ذهبت وسأخذ وقتًا لاستعادتها مرة أخرى".



وأنهى: "ولكنني أحب كرة القدم، وستمنحني فرصًا أخرى لأضع البرازيل في المكان الذي تستحقه، على القمة".

ولعب فينسيوس جونيور 20 مباراة بقميص المنتخب البرازيلي الأول، بدأها في سبتمبر 2019، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

وتأهل المنتخب البرازيلي لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، وواجه منتخب كوريا الجنوبية في دور الـ16، وانتصر عليه بأربعة أهداف مقابل هدف، قبل أن يودع البطولة أمام المنتخب الكرواتي في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح.

وشارك فينسيوس جونيور في 4 مباريات مع المنتخب البرازيلي بمونديال قطر 2022، وسجل هدفًا وصنع اثنين لزملائه في الفريق.

ويلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره الأرجنتيني في مباراة نصف النهائي، يوم الثلاثاء المقبل على استاد لوسيل في التاسعة مساءً.

فيما سينتظر المنتخب المغربي، الفائز من مباراة منتخبي فرنسا وإنجلترا - الجارية الآن- في مباراة الدور نصف النهائي يوم الأربعاء على استاد البيت في مدينة الخور.



