مع اقتراب موعد امتحانات الترم الأول 2023 للعام الدراسي الجاري 2022-2023 يكثر البحث عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023

يوضح “الدستور” لأولياء أمور طلبة المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري 2023 وموعد إجازة نصف العام.

من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي الأزهري من يوم 24 ديسمبر 2022 حتى يوم 29 ديسمبر 2022 الجاري.

بحيث يكون جدول الامتحانات كالتالي:



السبت 24 ديسمبر 2022 الفقه- اللغة العربية الورقة أولى (النحو).

الأحد 25 ديسمبر 2022 أصول الدين ورقة أولى والتفسير والحديث – العلوم.

الإثنين 26 ديسمبر 2022 اللغة العربية الورقة الثانية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة – الهندسة.

الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 أصول الدين الورقة الثانية (التوحيد والسيرة)- الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 28 ديسمبر 2022 حفظ القرآن الكريم وتجويده – الجبر.

مع العلم أن امتحان حفظ القرآن الكريم وتجويده / المطالعة والنصوص يكون شفويا للطلاب المبصرين.

أما بالنسبة للطلاب المكفوفين فسيكون الامتحان شفويا في المواد المقررة عليهم

الخميس 29 ديسمبر 2022 اللغة الأجنبية- التربية الفنية

مواعيد الامتحانات بالمعاهد الازهرية



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الابتدائي يوم السبت 24 ديسمبر 2022.



وتبدأ امتحانات النقل الإعدادي بالمعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 24 ديسمبر.



وتبدأ امتحانات النقل الثانوي تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1 يناير 2023



موعد إجازة نصف العام 2023 بالمعاهد الازهرية



وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي الجاري بالمعاهد الأزهرية السبت 28 يناير 2023 بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتستمر إجازة منتصف العام حتى الخميس 9 فبراير 2023.















