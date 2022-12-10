السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كأس العالم 2022.. هاري كين يتعادل لصالح إنجلترا في شباك فرنسا (1-1)

هاري كين
هاري كين

نجح هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا في تسجيل هدف التعادل في شباك فرنسا خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في ربع نهائي كأس العالم 2022.

سجل هاري كين هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54، حيث سدد الكرة على يمين الحارس هوجو لوريس.

وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء لصالح بوكايو ساكا على أوريلين تشواميني الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.

وكان تشواميني قد تقدم لصالح فرنسا في الدقيقة 17 من تسديدة مباغتة في الشباك من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من جانب جريزمان.
 

هاري كين منتخب إنجلترا منتخب فرنسا كأس العالم 2022

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