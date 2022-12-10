كأس العالم 2022.. هاري كين يتعادل لصالح إنجلترا في شباك فرنسا (1-1)

نجح هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا في تسجيل هدف التعادل في شباك فرنسا خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في ربع نهائي كأس العالم 2022.

سجل هاري كين هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 54، حيث سدد الكرة على يمين الحارس هوجو لوريس.

وكان الحكم قد احتسب ركلة جزاء لصالح بوكايو ساكا على أوريلين تشواميني الذي عرقله داخل منطقة الجزاء.

وكان تشواميني قد تقدم لصالح فرنسا في الدقيقة 17 من تسديدة مباغتة في الشباك من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من جانب جريزمان.

