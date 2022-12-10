السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تعرضت للتنمر.. من هي زوجة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

ياسين بونو
ياسين بونو

تصدر المنتخب المغربي محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية بعد الفوز التاريخي الذي حققه الفريق على المنتخب البرتغالي، وتأهله للمربع الذهبي في مونديال كأس العالم 2022.

وكان الأكثر بحثُا هو حارس المرمى ياسين بونو، والذي استطاع أن يحصد لقب رجل المباراة لمرتين على التوالي بالمونديال، لانه استطاع الحفاظ على شباكه فلم يدخلها سوى كرة واحدة في لقاء فريقه مع منتخب كندا.

ياسين بونو

من هي زوجة ياسين بونو؟

زوجة ياسين بونو ، هي مغربية الجنسية ومن مدينة سطات وتدعى إيمان، وتبلغ من العمر 30 عاماً، أي أنها تصغره بعام فقط، حيث أنه من ماليد عام 1991، و التقت إيمان بزوجها ياسين بونو لأول مرة في فريق الوداد البيضاوي، وبدأت بينهما قصة حب انتهت بزواجهما عام 2012.

وبعد زواجهما، تلقى ياسين عرضًا من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، فانتقلت زوجته للعيش معه في إسبانيا، وأنجبا طفلهما الوحيد، ومن ذلك الوقت وهي ترافقه في رحلاته الكروية الهامة، وتحرص على الظهور بدون أي مساحيق تجميل، ولكنها تعرضت للكثير من حالات التنمر بسبب ذلك.

ياسين بونو وزوجته

وردت على رسائل التنمر عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، بإعادة نشر رسالة وصلتها من معجبة بزوجها، تصفها بالقبيحة، وأن ياسين أجمل منها ويستحق أفضل منها، بينما اتهمتها أخرى بأنها ستكون سبب ضياع مستقبل ياسين، وردت إيمان على الرسالة قائلة: “كيف حالك يا بسمة؟” مع إيموجي يضحك، في إِشارة إلى سخريتها منها.

إنجازات ياسين بونو في المونديال

وقاد ياسين بونو، منتخب بلاده لربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، وهو الإنجاز التاريخي الأول لمنتخب عربي في المونديال، وبعد مباراة مثيرة بين منتخبي المغرب وإسبانيا استطاع أسود الأطلس أن يتأهلوا للدور ربع النهائي بقيادة بونو.

ياسين بونو

وتمكن حارس المرمى المغربي ياسين بونو أن يتصدى لثلاث ركلات ترجيح مع الحفظ على شباكه طيلة 120 دقيقة، مع فرصة تهديفية مؤكدة، ليكتب التاريخ مع زملائه وقيادة المغرب لدور الربع نهائي.

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وائل لطفي

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تعرضت للتنمر.. من هي زوجة ياسين بونو حارس منتخب المغرب؟

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