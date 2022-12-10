الشوط الأول.. صاروخية تشوامينى تمنح فرنسا التقدم على إنجلترا بكأس العالم

تقدم منتخب فرنسا على منتخب إنجلترا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022، بهدف دون رد.

وفرض لاعبو المنتخب الفرنسي استحواذهم على مجريات اللعب من بداية المباراة، كما تقدموا للضغط على دفاعات إنجلترا من أجل تسجيل هدف مبكر وفرض سيطرتهم على المباراة بشكل كامل، فيما حاول لاعبو منتخب إنجلترا استغلال التقدم الفرنسي وتسجيل هدف مباغت من هجمة مرتدة.

وسجل أوريلين تشواميني، الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدقيقة 17 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس بيكفورد.

وانتفض المنتخب الإنجليزي للهجوم في الدقائق التالية من أجل تسجيل هدف التعادل والعودة في النتيجة مبكرًا.

وانفرد هاري كين بالحارس لوريس في الدقيقة 22 وحاول تسديد الكرة من فوقه ولكن لوريس نجح في التصدي للكرة.

وواصل لاعبو المنتخب الإنجليزي ضغطهم من أجل تسجيل هدف التعادل، وسقط هاري كين داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من أوباميكانو مطالبًا بركلة جزاء، وبعد مراجعة اللقطة بتقنية الفيديو، رفض الحكم احتسابها.

وسدد هاري كين كرة قوية على المرمى في الدقيقة 29 أبعدها الحارس لوريس قبل أن تسكن الشباك، وتحولت لركنية أبعدها أدريان رابيو من داخل منطقة الجزاء.

واستمرت المحاولات من لاعبي المنتخب الإنجليزي للوصول لمرمى فرنسا وتسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية على المرمى خلال الدقائق التالية من الشوط الأول من أجل هز الشباك وفرض السيطرة.

وسدد لاعبو فرنسا كرتين على المرمى من أصل 3 محاولات، مقابل 3 تسديدات من أصل 5 محاولات لمنتخب إنجلترا.

واستحوذ منتخب إنجلترا على مجريات اللعب بنسبة 58%، مقابل 42% لصالح لاعبي منتخب فرنسا.