بدءً من الغد.. «مياه الإسكندرية» تعلن توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، بدءً من غدًا الأحد ولمدة 10 أيام في الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر الجاري.



وأشارت الشركة في بيان لها اليوم، إلى أن توفير سيارات الخدمة المتنقلة يأتي في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.



وأوضح البيان، أنه للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، تمركز السيارات من يوم 11 وحتى 20 ديسمبر في أحياء شرق ووسط وغرب بالأماكن الآتي توضيحها.



أماكن ومواعيد تواجد السيارت المتنقلة

-سيارة شرق: السيوف مدخل الفلكي بجوار البنك الأهلي المصري، من 9 صباحًا حتى 8 مساءً، وللتواصل سيارة شرق على رقم 01275918005.

-سيارة وسط: بشاير الخير ٣ القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي، من 9 صباحًا حتى 8 مساءً، للتواصل سيارة وسط على رقم 01275918001.

سيارة غرب: مدخل أبو يوسف أمام مدرسة الأورمان من 10 صباحًا حتى 3 ونصف عصرًا، وأمام فرع شركة المياه بالبيطاش من 4 عصرًا حتى 9 مساءً، للتواصل سيارة غرب على رقم 01275918003



وأشارت الشركة أنه يتم تقديم الخدمات الآتية:

•تعاقد على إدخال العدادات

•استقبال شكاوى

•شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

•الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير

•كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.

