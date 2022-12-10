برونو فيرنانديز يهاجم حكم مباراة المغرب ويدافع عن كريستيانو رونالدو

هاجم برونو فيرنانديز، لاعب منتخب البرتغال، حكم مباراة منتخب بلاده اليوم، عقب توديع بطولة كأس العالم 2022.

وودع المنتخب البرتغالي بطولة كأس العالم، قطر 2022، بعد الخسارة أمام منتخب المغرب في الدور ربع النهائي بهدف دون رد.

وقال برونو فيرنانديز في تصريحات عقب المباراة: "من الغريب أنه لا يوجد ولا حكم برتغالي في البطولة ونواجه حكم أرجنتيني في مباراة اليوم".



وأضاف: "لقد غادرنا حزينين، كنا سنذهب إلى نصف النهائي ولكننا لم نحققها، أعتقد أننا كنا جيدين طوال البطولة، ولكن المغرب أيضًا كانوا جيدين وعلينا أن ننسب لهم الفضل في الانتصار".



وأردف: "كانت المباراة صعبة ولم نتمكن من التسجيل، كانوا أقوى منا، ولكن لم يكن لديهم الكثير من الفرص، نجحنا في أشياء عديدة ولكننا لم نسجل الهدف، كنا نشعر أن بإمكاننا الذهاب إلى أبعد من ذلك، وامتلكنا الجودة والتنفيذ والالتزام، هذا الفريق يستحق أكثر من ذلك".

وتابع: "لا أعرف إذا كانوا سيعطون البطولة للأرجنتين، لا أهتم؛ سأكون شجاعًا وأقول ما أفكر فيه، من الغريب أن يقود حكمًا من فريق ما زال في البطولة مباراتنا".



وأكمل: “نحن نعرف أي نوع من الحكام واجهنا منذ بداية البطولة”.



واستكمل: "نحن نعلم أن لدينا لاعبًا يجذب اهتمام الكثير من الناس، والجميع يريد التحدث عنه، لكن هذا الفريق لم يتأهل لأننا ببساطة لم ننجح في الفوز على المغرب".

وحصد ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام البرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.



وحقق بونو جائزة رجل المباراة للمباراة الثانية على التوالي بعدما حصدها في لقاء إسبانيا، كما أصبح أول حارس إفريقي يخرج بشباك نظيفة في 3 مباريات في بطولة واحدة لكأس العالم.