برلمانية: مصر ماضية بخطى ثابتة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان

ثمنت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، جهود مؤسسات الدولة المصرية المبذولة طوال الأعوام الماضية في ملف حقوق الإنسان، والتي شهدت سياسات تهتم بشكل مباشر لصالح المواطن المصري وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمشروعات قومية اهتمت بالبنية التحتية وتوفير السكن اللائق وفرص العمل والتطوير العمراني.

وأشارت "زهران" إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير ملف الحقوق السياسية والمدنية بإقامة حوار وطني شامل والعفو عن ما يقرب من ١٠٠٠ محبوسًا احتياطيًا.

وأكدت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية ماضية بخطوات ثابتة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان وتعمل في المقام الأول لمصلحة المواطن المصري.

ويحتفل العالم في مثل هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، يمثل هذا اليوم ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام ١٩٤٨.