السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أزمة جديدة بين مدرب المنتخب السابق و اتحاد الكرة لهذا السبب

إيهاب جلال
إيهاب جلال

شهدت الأيام الماضية أزمة جديدة بين مجلس إدارة اتحاد الكرة وإيهاب جلال المدير الفني السابق للمنتخب الوطني بسبب مستحقاته المالية.

وكان إيهاب جلال قد تم تعيينه مديرا فنيا في شهر مايو الماضي مدربا للمنتخب إلا أن اتحاد الكرة قرر إقالته من منصبه في منتصف شهر يونيو من العام الماضي، حيث استمر لمدة شهر ونصف الشهر.

وقام المنتخب في ثلاث مباريات غينيا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية حقق فوزا على غينيا وخسر من إثيوبيا وكوريا وهو ما دفع اتحاد الكرة لاقالته من منصبه بعد موجة الغضب من جانب الشارع المصري لتعيين إيهاب جلال.

وقرر اتحاد الكرة منح المدرب راتب شهر فقط رافضا منحه نصف شهر يونيو وهو الأمر الذي أغضب إيهاب جلال من مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وسادت حالة من الارتياح الشديد لدى الجماهير المصرية بعد تعيين البرتغالي روى فيتوريا مديرا فينا للمنتخب خلفا لإيهاب جلال حيث قاد المنتخب للفوز في ثلاث مباريات ودية أمام النيجر وليبيريا وبلجيكا حيث فاز بثلاثة أهداف على النيجر وليبيريا وفاز على المنتخب البلجيكي بهدفين مقابل هدف.

وقدم المنتخب تحت قيادة المدرب البرتغالي أداء مميزا مقارنة بأداء المنتخب في عهد كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب وإيهاب جلال.

من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين فتحي نصير مديرا للقطاعات على أن يبدأ عمله بشكل رسمي خلال الساعات.

وكان فتحي نصير قد عقد أكثر من جلسة مع جمال علام رئيس اتحاد الكرة وفي حضور جمال محمد على للاتفاق على آلية العمل خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة للدستور أنه تم تعيين فتحي نصير في هذا المنصب نظرا لخبراته الكبيرة حيث سبق له وأن عمل مديرا فنيا لاتحاد الكرة.

جمال علام روي فيتوريا ايهاب جلال المستحقات غينيا وإثيوبيا مجلس الجبلاية

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