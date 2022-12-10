«صحة الغربية» تؤكد الالتزام بكل الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء

شنت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة على سوق الغذاء، وذلك بإشراف الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأكد بلبل، إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات الرقابية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، مشددًا على العاملين في مجال الأغذية، الالتزام بكل الاشتراطات الصحية، واستخراج الشهادات الصحية التي تفيد خلوهم من الأمراض المعدية والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وضرورة التزام كل المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تمت مداهمة 454 منشأة غذائية خلال شهر نوفمبر المنقضي، وتمكنت الحملة من ضبط واعدام 37 طنًا و952 كجم و1518 لترًا، أغذية غير صالحة للتغير في خواصها الطبيعية، وبالمرور والمتابعة تبين وجود خطر داهم 170 منشآت غذائية وإصدار قرار بالغلق وتحرير 1006 محاضر مخالفة حيال مخالفات الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تداول الغذاء واتخاذ كل الإجراءات القانونية، وذلك يالتنسيق مع الجهات المختصة.





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