رفع 90 طن قمامة ومخلفات فى حى أول الإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحي أول بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، بمتابعة أعمال النظافة العامة اليومية ورفع التراكمات العشوائية بنطاق الحي، حيث تم رفع ٥٧ طنًا من القمامة والمخلفات و٣٠ طن رتش، بالإضافة إلى رفع ٣ أطنان من مخلفات قص الأشجار.

أما بالنسبة للطرق العامة والكباري، فقد تم رفع المخلفات والقمامة من شارع محمد علي والكباري الموجودة به (تحيا مصر، الجلاء، وكوبري متحف الهيئة، والسبع بنات من الاتجاهين).

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية، بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة؛ لتوفير الراحة والأمان ومن أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، اليوم السبت، بجمع ورفع مخلفات القمامة من عموم مدينة فايد بحمولة بلغت ٣٠ طنًا.

وفيما يخص القرى التابعة لمركز ومدينة فايد، تم رفع مخلفات وقمامة من قرى سرابيوم، هويس سرابيوم، أبوسلطان، فنارة، كسفريت، بحمولات بلغت ٤٦ طنًا.