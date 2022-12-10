صحيفة إسبانية: برشلونة يقترب من التعاقد مع «كانتى»

يرغب نادي برشلونة الإسباني في حسم صفقة قوية من صفوف تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبل.

برشلونة يرغب في ضم نجولو كانتي من تشيلسي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في التعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، في الشتاء المقبل، في ظل اقتراب رحيل سيرجيو بوسكيتس وانتقاله إلى الدوري الأمريكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن برشلونة يريد تدعيم مركز خط الوسط، مُشيرة إلى وجود مفاوضات بين المسئولين وكانتي، خلال الأسابيع الماضية، نظرًا لتمتع اللاعب بلياقة بدنية قوية.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أنه تم التوصل لاتفاق بين الطرفين، ولكن ما يقف عائقًا هو إصابة كانتي في أوتار الركبة، وغيابه عن بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر.

ونوّهت صحيفة "سبورت"، إلى أنه في حال تعافي كانتي بشكل كامل، فمن الممكن أن يتم حسم صفقة انتقاله إلى صفوف برشلونة في يناير المقبل.

في المقابل، يوافق كانتي على الانتقال إلى قلعة "ستامفورد بريدج"، حيث يُعطي الأولوية حاليًا للعب تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز، في حال عدم تجديد عقده مع تشيلسي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للاعب الوسط الفرنسي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة تشيلسي في الصيف المقبل، أي في يونيو 2023.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره إسبانيول، يوم 31 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر فريق برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 35 نقطة، أي بفارق نقطتين فقط.