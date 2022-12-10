السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حسن شحاتة يخرج عن صمته: اتظلمت وأمر بحالة نفسية سيئة لهذا السبب

حسن شحاتة
حسن شحاتة

كشف حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، عن سر اختفائه من المشهد في الفترة الماضية والابتعاد عن التدريب.

وأكد المعلم في تصريحات عبر قناة "الكأس"، أنه حصل على 3 بطولات أمم إفريقيا ورحل بعدها وتم التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وواصل: "أمر بحالة نفسية سيئة في الوقت الحالي وفضلت الابتعاد عن المشهد تمامًا".

وينتظر عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي مونديال قطر 2022، لقاء منتخب المغرب في مواجهة نظيره المنتخب البرتغالي، في قمة المونديال، في الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، في إطار مواجهات الدور ربع نهائي كأس العالم، في استضافة استاد الثمامة.

وقد نجح أسود الأطلس في تخطي المنتخب الإسباني من دور ثمن نهائي المونديال بعد أن حقق الفوز بثلاثية نظيفة دون رد من ركلات الترجيح.

تشكيل المغرب ضد البرتغال: 

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، عن تشكيل فريقه استعدادًا لملاقاة البرتغال، ليأتي التشكيل الرسمي على النحو الآتي: 

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: أشرف حكيمي، جواد الياميق، رومان سايس، يحيي عطية الله.

في خط الوسط : سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناحي.

في خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، سفيان بوفال.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يتأهل الفائز من هذه المباراة للدور نصف النهائي من مونديال قطر، وأن يلتقي مع المنتصر من لقاء فرنسا وإنجلترا والذي سيقام مساء اليوم وسيذاع على قناة بي إن سبورت المفتوحة بعد إذاعة مباراة البرازيل وكرواتيا بالأمس.

ويضم تشكيل البرتغال كلًا من:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

في خط الدفاع: رفائيل جيريرو، روبن دياز، بيبي، ديوجو دالوت.

في خط الوسط: برناردو سيلفا، روبن نيفيز، أوتافيو.

في خط الهجوم: جواو فيليكس، جونزالو راموس، برونو فرنانديز.

البرازيل استضافة اسباني أجنبي التشكيل أسود الأطلس

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