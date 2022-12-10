محافظ أسوان: وقف أعمال بناء دون ترخيص.. ومصادرة المعدات

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء جولاته الميدانية، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود على مدار اليوم ليل نهار، من خلال تنفيذ أعمال التطوير والتجميل ورفع كفاءة المرافق والمواقع الخدمية، بجانب إزالة التعديات والإشغالات، ورفع التراكمات والمخلفات، واستكمال أعمال النظافة العامة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى بوقف أعمال بناء دون ترخيص بشارع المدينة الصناعية القديمة، حيث تبين قيام أحد المواطنين بالبناء دون ترخيص، واستكمال الدور السادس علوى بمسطح 250 م2 تقريبًا، وبناء عليه تم إيقاف الأعمال ومصادرة معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك حفاظًا على هيبة الدولة، وإنفاذًا للقانون، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة لإزالة الإشغالات نجحت فى رفع 100 حالة إشغال بالسوق وشوارع وسط المدينة، وأيضًا طريق كورنيش النيل، كما تم تحرير 30 محضر مخالفة للتعدى على الطريق، وكذا 60 محضر إشغال.

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة البصيلية بقيادة العميد عادل شرشر بتكثيف أعمال النظافة العامة، حيث تم رفع أكثر من 30 طنًا من التراكمات، مع متابعة أعمال الخطة الاستثمارية الموحدة.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى كان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للأجهزة التنفيذية بتقديم التسهيلات والتنويه والإعلان عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي تأتي في إطار الخطة القومية للحفاظ على مصر خالية من هذا المرض، والمقرر انطلاقها غدًا الأحد بجميع المراكز الطبية والوحدات الصحية وتستمر حتى 14 ديسمبر الجارى، لافتًا إلي ضرورة تحفيز المجتمع المحلى للتعاون مع الحملة وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين على مستوى المراكز والمدن والقرى.

وكلف محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المسبق ومتابعة أعمال الحملة بالتعاون مع الإدارات والوحدات الصحية وتقديم كل التسهيلات وأوجه الدعم لفرق التطعيم بالحملة.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه سيتم التطعيم باستخدام الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ نمط ۲، على أن تكون استراتيجية العمل بالحملة هو تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 أعوام مصريين، وغير مصريين.

وأوضح أن التطعيم سيتم عن طريق فرق تطعيم متحركة من منزل إلى منزل، بالإضافة لفرق تطعيم ثابتة بوحدات والميادين، وأماكن التجمعات وجميع المناطق الحضرية والريفية على مستوى المحافظة.