جودة وتخفيضات.. «تنمية المشروعات» يكشف أهمية انطلاق معرض «صنع في دمياط» للأثاث

قال حسام شبكة، مدير جهاز تنمية المشروعات في محافظة دمياط، إن فكرة معرض صنع في دمياط للأثاث بدأت في عام 2016، حيث تشهد مصر حاليًا أكبر دورة فيها عدد من المشاركين بواقع 74 عارضًا، كلهم من صناع وتجار الأثاث في الحافظة، ومستفيدي خدمات الجهاز، سواء مالية أو غير مالية، بالإضافة إلى شركاء التنمية العاملين في مجال الأثاث، مثل الغرفة التجارية ومدينة دمياط للأثاث والنقابات العاملة في مجال صناعة الأثاث والجمعيات الاستهلاكية».



وأضاف شبكة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «كل من له في تجارة وصناعة الأثاث في محافظة دمياط يشارك في هذا المعرض، وكل المشاركين من محافظة دمياط، حيث شارك في الافتتاح الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتم التركيز على نسبة الخصم».

شبكة: نسبة الخصم بمعرض صنع في دمياط تتراوح من 15 إلى 20%

وتابع مدير جهاز تنمية المشروعات في محافظة دمياط، أن نسبة الخصم تتراوح من 15% إلى 20%، كما تم التركيز على العروض المقدمة، إذ إن فرش شقة كاملة 4 غرف يتراوح من 65 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه، وذلك بمراعاة الجودة، وبخاصة أن الأثاث مصنوع في محافظة دمياط، وسيستمر المعرض حتى السابع عشر من هذا الشهر بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساءً.