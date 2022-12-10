مدرب لياقة بدنية: اللعب بأوزان ثقيلة في فترة زمنية قصيرة خطأ شائع بالجيم

قال الكابتن أحمد عادل، مدرب اللياقة البدنية، إن الرياضة لا سن لها، ولكن يجب أن يلتزم الرياضي بخطة وبرنامج من أجل تحقيق الهدف المنشود، حتى يصل إلى مرحلة مميزة، ولكن الأهم هو الاستمرارية.



وأضاف عادل خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «يجب أن يكون الهدف هو تحسين الصحة باستمرار وأن تكون الرياضة أسلوب حياة، لا عمل فورمة في فترة قصيرة، وهناك أخطاء شائعة للغاية أثناء ممارسة الرياضة، منها حمل أقصى وزن في فترة زمنية قصيرة، وهذا الأمر ليس صحيحًا على الإطلاق».

مدرب لياقة بدنية ينصح متدربي الجيم بالإحماء جيدًا قبل التمرين

وتابع: «يجب اتباع نظام معين وأن يتم اللعب بأوزان ثقيلة بالتدريج، وليس فترة قصيرة، مينفعش نلعب بـ5 كجم، ونحاول نلعب بـ20 كجم مرة واحدة، هذا الأمر يؤدي إلى حدوث إصابات قوية، ويجب أن نقوم بعمل الإحماء جيدًا قبل البدء في التمرينات».