السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام لمتهمين بقتل ربة منزل فى شبرا الخيمة

ارشيفية
ارشيفية

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم السبت، متهمين بالإعدام شنقًا بتهمة قتل ربة منزل والشروع في قتل شقيقها بشبرا الخيمة، وذلك لسرقتهما مستغلين كبر سن المجني عليهما في القضية رقم 16015 لسنة 2022 جنح قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1711 لسنة 2022 كلي جنوب بنها.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهمين لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى وشيرين صلاح حمدي ومحمود أبواليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

كشف أمر الإحالة عن أن المتهمين عامل، وآخر قتلا المجنى عليها ربة منزل، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وأعدا لذلك الغرض أدوات "كمامات، لاصق طبي، قفازات طبية"، موضوع الاتهام التالي، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجدها، وما أن ظفرا بها حتى سدد إليها المتهم الأول ضربة بيده استقرت بعينها اليسرى فسقطت أرضًا مما أدى إلى ارتطام رأسها بالأرض فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتي أودت بحياتها، وذلك تم حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين قتلها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان قاما بالشروع فى قتل شقيق المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض الأدوات المار ذكرها بوصف الاتهام السابق، وتوجها إلى حيث أيقنا مكان تواجده وما أن ظفرا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بدفعه أرضًا فسقط وحال مقاومته قام المتهم الأول بتكبيل قدميه مستخدمًا أداة أخرى "حبل" موضوع الاتهام التالي.

ووضع اللاصق الطبي على فمه حتى لا يستطيع الاستغاثة فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات، والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصدين قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

الدائرة الثانية الإعدام شنقا المستشار أيمن عفيفي سالم سبق الإصرار كمامات

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