أعلنت شركة السهام البترولية، إحدى شركات قطاع البترول، عن حاجتها بطريق الإعارة من الشركات الشقيقة لعدد من التخصصات.

وظائف البترول.. شركة السهام البترولية تعلن عن حاجتها لوظائف بنظام الإعارة

وكشف بيان الشركة حاجتها لـ ( ١ ) أخصائي شبكات وحماية وتأمين المعلومات، بخبرة لا تزيد عن ١٠ سنوات ، يفضل استخدام شهادات: Mail Gateway / Firewall / CCNA، ويجب أن يكون حاصل درجة البكالوريوس في مجال الدراسة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الشبكات، تتضمن المتطلبات القدرة على العمل مع مجموعة متنوعة من أنواع الشبكات.

وتابع بيان الشركة، أن المتقدم يجب أن يكون لديه القدرة على تنفيذ وإدارة واستكشاف أجهزة البنية التحتية للشبكة، بما في ذلك (Points, firewall, mail gateway, routers, switches, VPN, Qos, Wireless access)، تثبيت العديد من أجهزة وخدمات الشبكة على سبيل المثال (firewalls, switches, routers, VPN, Qos, load balancers, mail gateway)، وإجراء صيانة الشبكة وترقيات النظام بما في ذلك حزم الخدمة والتصحيحيات والإصلاحات الفورية وتكوينات الحماية، ومراقبة الأداء وضمان توافر النظام وموثوقيته، والعمل ضمن التكوين المعمول به وسياسات إدارة التغيير لضمان الوعي والموافقة ونجاح التغييرات التي تم إجراؤها على البنية التحتية للشبكة، تحديد وتنفيذ أدوات وسياسيات وإجراءات الحماية بالاشتراك مع فريق حماية الشركة.

وفي سياق منفصل، استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي هامش الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، وفد وزارة الطاقة الأمريكية المُشارك بالاجتماع، والذي ضم برادفورد جون كرابتري مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الاحفورية وإدارة الكربون والسيد جوش فولز نائب مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لأوروبا وأوراسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين بوزارة الطاقة الأمريكية، وبحضور السفير دانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المصري الأمريكي في مجالات البترول والغاز والاستفادة من التكنولوجيات والخبرات الأمريكية في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الصناعة البترولية والغازية، ولاسيما في ظل انضمام مصر للمبادرات العالمية في هذا الشأن، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات الأمريكية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما في المناطق الواعدة بمصر.