صفاء النجار تنعى صلاح فضل.. وتكشف عن آخر حوار لها معه

نعت الدكتورة صفاء النجار، الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت.

وكتبت «النجار»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وداعًا للناقد الكبير الأستاذ الدكتور صلاح فضل، آخر حوار أجريته معه في برنامج ضي القناديل- إذاعة القاهرة الكبرى. تشاهدون مقاطعه كاملة على قناة سيا- sia. على اليوتيوب».

موعد صلاة الجنازة

وُلد الراحل الدكتور صلاح فضل بقرية شباس الشهداء بوسط الدلتا في عام 1938، واجتاز المراحل التعليمية الأولى الابتدائية والثانوية بالمعاهد الأزهرية، ثم حصل على ليسانس كلية دار العلوم جامعة القاهرة عام 1962.