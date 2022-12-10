السبت 10 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 6 محال و8 ورش لمخالفة المواعيد الرسمية بالمحلة

ارشيفية
ارشيفية

قال اللواء وجدي الجرواني، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم غلق 6 محلات و8 ورش، لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية، وذلك خلال مرور اللجان بالوحدات المحلية لمركز المحلة، كما تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ 10 محلات تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار "الجرواني"، إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة، في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والخاصة بتطبيق المواعيد الرسمية المقررة لفتح وغلق المحال التجارية والمولات والمطاعم و الورش.

غلق الاتحاد محلا 8ورش لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية

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