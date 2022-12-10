منها افتتاح معرض «صيحة» بنقابة التشكيليين.. أمسيات فنية وثقافية اليوم

تنظم لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة، في السادسة من مساء اليوم السبت، معرض تشكيلي تحت عنوان “صيحة”، في إطار أنشطة حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع نقابة التشكيليين.

يعقب افتتاح معرض “صيحة” ندوة للمناقشة بحضور كلا من: الإعلامية والحقوقية أميرة بهى الدين، والدكتورة عزة فتحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس وخبيرة الأمن الفكري، والكاتبة الروائية عزة سلطان، الشاعر جمال الشاعر، وتدير اللقاء الدكتورة الفنانة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة والأستاذة بأكاديمية الفنون.

ويقام معرض “صيحة”، في رحاب قاعة نقابة التشكيليين، بمقرها الكائن في ساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة. ويستمر المعرض لمدة أسبوع.

في سياق متصل، تقيم مكتبة المستقبل، بمقرها الكائن بشارع جسر السويس بجوار سنترال ألماظة، في السادسة مساء اليوم أيضاو ندوة بعنوان “تحليل التوقيع”، والتي تحاضر فيها وتقدمها دكتورة رباب الششتاوي.

وتتضمن الندوة معرفة شخصيتك، وشخصية المحيطين بك. نقاط القوة و نقاط الضعف لتحدد كيف تتعامل معهم . كيف تكسب قلوبهم . ما أكثر الأشياء المهتمون بها لتكون علاقات ناجحه معهم، كل هذا من تحليل توقيعهم فقط.

ــ جيش الشمس في مكتبة القاهرة الكبري

وفي الخامسة مساء اليوم أيضا، تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، عرض لفيلم “جيش الشمس”، ويعقب العرض مناقشة حول الفيلم وموضوعه يقدمها اللواء محمد محمود عمر.

كما يستأنف نادي السينما المستقلة بالقاهرة، في السابعة مساء بسينما الهناجر، عروضه للأفلام القصيرة، حيث تعرض أفلام: “الراجل اللي بلع الراديو”، من إخراج ياسر شفيعي.

يليه عرض فيلم الروائي القصير “600 كيلو” من إخراج محمد كوشي من بطولة الفنان طارق لطفي. والفيلم الروائي القصير “هدية لماما” من إخراج إسلام الدسوقي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

ــ ألحان الشرق الموسيقية بمسرح الجمهورية

كما تحتضن خشبة مسرح الجمهورية بعابدين، في الثامنة مساء، حفلا غنائيا موسيقيا تحييه فرقة ألحان الشرق الموسيقية للفنانة دكتورة منال عفيفي، وقيادة المايسترو مصطفى محمود.

يشارك في الحفل 15 مطربا ومطربة من الأصوات الطربية الشابة، ولأول مرة يشارك في هذا الحفل بعض المواهب من كورال الأطفال بالأوبرا، ويتضمن الحفل العديد من أعمال الزمن الجميل منها أكثر من عمل للموسيقار محمد الموجي مثل: قصيدة حانة الأقدار، صافيني مرة، ياقلبي سيبك، بتخاصمني حبة، يابو الطاقية الشبيكة .

وللموسيقار بليغ حمدي:بعيد عنك حياتي عذاب، كان ياما كان، جانا الهوى، مستنياك.

وللموسيقار محمد عبد الوهاب تقدم الفرقة عملين هما: إلا انت، ودارت الأيام، بالإضافة إلي أغنية "أنا قلبي دليلي" للموسيقار محمد القصبجي، وأغنية "ع الحلوة والمرة " للملحن محمود الشريف، وأوبريت " هنا القاهرة " للملحن منير مراد.

ــ السيمفونى يعزف مؤلفات بولندية من روائع القرن العشرين

وضمن سلسلة روائع القرن العشرين، يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، بالتعاون مع سفارة بولندا بالقاهرة، في الثامنة مساء، علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازفة البيانو البولندية ماريولا بيتشوفا.

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية التى أبدعها مؤلفين بولنديين منها: افتتاحية هالكا لـ مونيوسزكو ، كونشرتو البيانو لـ بينديريسكى وكونشرتو للأوركسترا لـ لوتوسلافسكي .