نسرين أمين: كاملة أبو ذكرى مخرجة كبيرة.. و«سجن النسا» كان قمة الكآبة

قالت الفنانة نسرين أمين، إن دورها في مسلسل "ذات" وصفه الجمهور بالدور الكئيب، معبرة:"سجن النسا كان قمة الكآبة، ذات ليس كئيبا".

بداية العمل الفني

وأكدت الفنانة نسرين أمين، خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن كاملة أبو ذكري مخرجة كبيرة، مضيفة أن والدتها تتابع معظم أعمال المخرجة كاملة أبو علي.

الغناء والاتجاه نحو التمثيل

من جانبه قال الفنان هيثم شاكر، إنه كان سعيد بتجربته في التمثيل، ولم يكرر التجربة لأنه مطرب وليس ممثل، موضحاً أنه شاهد رد فعل مُرضي.