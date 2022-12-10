السبت 10 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نسرين أمين: كاملة أبو ذكرى مخرجة كبيرة.. و«سجن النسا» كان قمة الكآبة

نسرين أمين
نسرين أمين

قالت الفنانة نسرين أمين، إن دورها في مسلسل "ذات" وصفه الجمهور بالدور الكئيب، معبرة:"سجن النسا كان قمة الكآبة، ذات ليس كئيبا".

 

بداية العمل الفني 

وأكدت الفنانة نسرين أمين، خلال لقائه ببرنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "أون إي"، أن كاملة أبو ذكري مخرجة كبيرة، مضيفة أن والدتها تتابع معظم أعمال المخرجة كاملة أبو علي.

 

الغناء والاتجاه نحو التمثيل

من جانبه قال الفنان هيثم شاكر، إنه كان سعيد بتجربته في التمثيل، ولم يكرر التجربة لأنه مطرب وليس ممثل، موضحاً أنه شاهد رد فعل مُرضي.

نسرين أمين ذات هيثم شاكر سهرانين كاملة أبو ذكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

مسئول روسى: هناك العديد من مقترحات الوساطة لتسهيل تبادل السجناء مع واشنطن

بلينكن: نلتزم بمنع الإبادة الجماعية ومساءلة مرتكبيها بجميع أنحاء العالم

الفول بـ32 جنيها للكيلو.. أسعار البقوليات اليوم السبت 10 ديسمبر 2022

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية

كابوس.. أول تعليق من نيمار بعد وداع البرازيل كأس العالم

الأرجنتين تعبر هولندا بصعوبة وتتأهل إلى نصف نهائى المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية