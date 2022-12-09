حلمي بكر يوضح حقيقة منعه «المطرب النقاش» من الغناء بالأوبرا

كشف الموسيقار حلمي بكر عدد من كواليس حياته الشخصية والفنية خلال لقاء تليفزيوني مساء اليوم الجمعة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الجمعة، إنه كان يتسلل من أجل مقابلة الموسيقار محمد عبد الوهاب والحديث معه، أثناء تواجده في المعهد، مشيراً إلى أن محمد عبد الوهاب هو الخط العريض في حياته.

وأضاف أنه حضر بروفة أغنية "باللي ناسيني"، متابعاً:" من يقول أنني لم أقدم شيئاً، فهو لا يفهم شيئاً، وصحيح أن وصي على الأغنية لأنني رئيس لجان الاستماع في النقابة والإذاعة والمهرجانات، وسمعت الكثير من المطربين في البداية ورفضتهم، لأن الشهرة ليست مقياسا للموهبة، واعتمدت طارق فؤاد مطرب وملحناً".

وعن المطرب النقاش، تابع:" أنا سمعت المطرب النقاش وقلت له صوتك جميل، وقلت له تجهز لتكون مطرباً، من خلال التعود على طرق الغناء، وفوجئت قبل افتتاح الأوبرا، لم أذهب الافتتاح من الأساس، والبعض روج أنني شاورت لهم وقلت لهم أنزلوه من المسرح وهذا لم يحدث على الإطلاق، ولكن خطوة غنائه في الأوبرا في هذه المرحلة غير سليمة، لأنه من المفترض أن يتم جمع معلومات عمن سيغني".

