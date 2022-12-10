السبت 10 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لقاءات مكثفة وتوقيع بروتوكولات.. حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

تنشر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريراً تسلط من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 6 ديسمبر إلى 9 ديسمبر الجاري وهو كالآتي:

1) في إطار حرص القيادة السياسية البالغ على تحسين جودة وتوسيع نطاق الخدمات المُقدمة للمصريين المقيمين بالخارج، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء، شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المُقدمة للمصريين العاملين بالخارج، لتنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين المصريين في الداخل والخارج.، وذلك بحضورالدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2) رئيس الوزراء يتابع مع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عددا من ملفات عمل الوزارة، ومن بينها نتائج أول زيارة خارجية إلى المملكة العربية السعودية، ولقاء أبناء الجالية والتنسيق مع الأشقاء بالمملكة لخدمة الجالية المصرية هناك.

3) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ترأست اجتماعًا لبحث آليات إنشاء تطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ضمن بروتوكول يتضمن ثلاثة محاور، المحور الأول خاص بإنشاء الأنظمة والتطبيقات والتي تشمل تطوير تطبيق للهاتف المحمول و"التابلت"، والمحور الثاني يتعلق بالبنية التكنولوجية والاتصالات وتوفير بيئة الاستضافة المناسبة واللازمة للأنظمة المُطورة محل البروتوكول، أما المحور الثالث فيختص بالتدريب ورفع كفاءة العاملين القائمين على إدارة الأنظمة المطورة محل البروتوكول.

4) ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي افتراضيا الجالية المصرية في المملكة المتحدة "إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز"، بمشاركة نخبة من رموز الجالية وكذلك عدد من علمائنا وخبرائنا هناك، لمناقشة مختلف الأفكار والمقترحات لإشراك المصريين بالخارج في خطط التنمية والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.

5) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تفقدت الاستعدادات النهائية للانتقال بمقر الوزارة للعاصمة الإدارية، وتستعرض التقدم الحادث في منظومة التحول الرقمي ومنظومة حوكمة الاتصال الرسمي، وخطوات رقمنة المستندات والوثائق الحكومية وتشغيل منظومة الرقمنة اليومية في إطار منظومة عمل البرنامج القومي لرقمنة وحفظ الوثائق الحكومية، التأمين المعلوماتي لتطبيقات الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات EGYCERT .

6) أجرت وزيرة الهجرة مداخلة تلفزيونية تناولت فيها أبرز نتائج جولتها الخارجية الأولى إلى المملكة العربية السعودية من أجل لقاء الجالية المصرية هناك، والتي تعد أكبر جالية لدى مصر بالخارج بجانب استعراض المحفزات المقدمة للمصريين في الخارج، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة.

7) استقبلت وزيرة الهجرة، نرمين رياض المؤسس والمدير التنفيذي لمنظمة Coptic Orphans الخيرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور ماجد رجائي مدير الربط الاستراتيجي بالمنظمة، لمناقشة سبل وآليات التعاون بين الوزارة والمنظمة، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المصريين.

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