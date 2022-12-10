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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حالة الطقس.. درجات الحرارة اليوم السبت 10-12-2022 فى محافظات مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر

مع الساعات الصباحية الأولى يدور في ذهن الكثير من المواطنين معرفة درجات الحرارة اليوم السبت 10-12-2022 في محافظات مصر عبر جوجل، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا خريفيا يكون مائلا للبرودة بالصباح الباكر، وطقس معتدل على القاهرة الكبرى ومعتدل في الوجه البحرى ومعتدل بالسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس حار على مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 

حالة الطقس.. ننشر درجات الحرارة اليوم السبت 10-12-2022 في محافظات مصر


وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن اليوم السبت 10- 12- 2022 سيشهد شبورة صباحا على العديد من الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى وإلى القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحرى وجميع السواحل الشمالية ومدن القناة والمناطق في وسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن حالة البحر المتوسط، قامت هيئة الأرصاد الجوية بالإعلان أنه سيكون الطقس خفيفا إلى طقس معتدل، والارتفاع للموج يكون من حوالي متر إلى حوالي 1.5 متر وستكون الرياح السطحية رياح جنوبية شرقية لرياح سطحية شمالية غربية، وبينما سوف تكون حالة البحر الأحمر طقس معتدل والارتفاع للموج يكون من حوالي 1.5 متر إلى حوالي مترين وستكون الرياح السطحية رياح شمالية غربية.

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درجة الحرارة اليوم السبت 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت 10- 12- 2022:

محافظة القاهرة العظمى 23  درجة والدرجة الصغرى 14 درجة، ومحافظة الإسكندرية درجة العظمى 23 والدرجة الصغرى 12 درجة، ومرسى مطروح درجة الحرارة العظمى 23 درجة والدرجة الصغرى 13 درجة، ومحافظة سوهاج العظمى تكون 25 درجة والدرجة الصغرى 10 درجة، ومحافظة قنا العظمى 27 درجة والدرجة الصغرى 10 درجة، ومحافظة أسوان العظمى 29 درجة والدرجة الصغرى 12 درجة.

 

بيان بدرجات الحرارة على عدد من المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 24

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