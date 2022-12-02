«الصحة» تكشف عن 4 إجراءات للحماية من الأمراض أثناء انخفاض درجات الحرارة

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات الحماية والوقاية الكاملة من الإصابة بالأمراض أثناء انخفاض درجات الحرارة والتي جاءت كالتالي:

1- تناول وجبات صحية وغنية بالفيتامينات.

2- شرب الماء والسوائل قبل الخروج في الطقس البارد.

3- مارس الحركة البدنية في اليدين والقدمين.

4- ارتداء ملابس ثقيلة تحمى من برودة الجو.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى ضرورة الحصول على اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا والكورونا لما لها من قدرة على تقليل فرص العدوى، بالإضافة إلى تقليل حدة المضاعفات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أن الفيروس المخلوى التنفسي نسب انتشاره عالية، لكنه مرض ليس خطير، مشيرة إلى أن فترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام وفترة التعافي من أسبوع إلى أسبوعين.

من جانبه، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، امتلاك الوزارة منظومة ترصد وبائية قوية للأمراض المعدية، في 27 منشأة، موضحًا أنه منذ عام 2020 تم رصد عدد من الحالات البسيطة التي تم تشخيصها ثم اختفى المرض، وفي أكتوبر ونوفمبر 2022 بدأ رصد الهجمة الموسمية لهذا الفيروس، مشيرًا إلى أن الأعراض المرضية للفيروس بسيطة إلى متوسطة لكن نسب انتشاره عالية.