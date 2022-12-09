كاتب سعودى: الصين تشارك الدول العربية هواجسها وطموحاتها

قال الكاتب السعودي عماد المديفر، إن الاقتصاد هو المحرك الأساسي للسياسة، التحالفات السياسية والعسكرية المتينة هي التي تبنى على مصالح اقتصادية مشتركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الصين ثاني أقوى اقتصاد في العالم الآن، وفي طريقها لتكون أكبر اقتصاد حول العالم، وهي قوة عظمى اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، وهي تشارك الدول العربية ذات الهواجس والطموحات.

وأشار "المديفر" إلى أن الصين تنظر للمستقبل باستشراف وتتطلع لمكانة أعظم، ووجدت نفسها في منافسة محمومة مع دول كبرى تسعى للتسلل في الداخل الصيني حتى لا ينهض التنين الصيني، مؤكدًا أن العواصم العربية تعتبر قوة دافعة أساسية للاقتصاد العالمي.