الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

كاتب سعودى: الصين تشارك الدول العربية هواجسها وطموحاتها

القمة العربية ـ الصينية
القمة العربية ـ الصينية

قال الكاتب السعودي عماد المديفر، إن الاقتصاد هو المحرك الأساسي للسياسة، التحالفات السياسية والعسكرية المتينة هي التي تبنى على مصالح اقتصادية مشتركة.

الباز يكشف رسائل الرئيس السيسي في القمة العربية الصينية

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الصين ثاني أقوى اقتصاد في العالم الآن، وفي طريقها لتكون أكبر اقتصاد حول العالم، وهي قوة عظمى اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، وهي تشارك الدول العربية ذات الهواجس والطموحات.

وأشار "المديفر" إلى أن الصين تنظر للمستقبل باستشراف وتتطلع لمكانة أعظم، ووجدت نفسها في منافسة محمومة مع دول كبرى تسعى للتسلل في الداخل الصيني حتى لا ينهض التنين الصيني، مؤكدًا أن العواصم العربية تعتبر قوة دافعة أساسية للاقتصاد العالمي. 

الباز: تصريحات الرئيس الصينى أدانت الانتهاكات الإسرائيلية بشكل واضح

القمة العربية الصينية الشراكة العربية الصينية الصين اقتصاد الصين الاقتصاد الرياض

مواد متعلقة

الباز يكشف رسائل الرئيس السيسى فى القمة العربية الصينية

الباز: تصريحات الرئيس الصينى أدانت الانتهاكات الإسرائيلية بشكل واضح

مصطفى بكرى يكشف حقيقة منع دخول العمالة المصرية للكويت

توقف عن القبلات ومشاركة طعامك مع الآخرين.. إجراءات الوقاية من جدري القرود

الأزهرى: المسلم لو اعتبر بقية الـ7 مليارات مصيرهم جهنم صار مثل إبليس

وزير الخارجية السعودى: قمم الرياض شكلت نقطة انطلاق للعلاقة بين المنطقة والصين

أسامة الأزهرى: بعض الفلاسفة الملحدين دعوا لقتل ذوى الإعاقة واستخدامهم كغذاء

الرئيس الصيني: القمة العربية الصينية منطلق لتبادل الجهود المشتركة لغد أجمل لشعوبنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

مصادر: توقعات بتراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار خلال النصف الأول من 2023

القبض على نائبة رئيسة البرلمان الأوروبى فى بلجيكا على خلفية شبهات فساد

الداخلية تُكرم أبناء الشهداء المتفوقين دراسيًا (فيديو)

مفاجأة حول قانون الإجراءات الضريبية.. الباز: «المسألة لها بعد دولى»

تحرير 52 مخالفة تموينية وغلق مصنعين بسبب الغش التجاري بالمنيا

الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-3»

سارة شريف

دراما حل الدولتين

ماجد حبته

روسيا تسترد سيّد الحرب!

حسين دعسة

الخليج العربى والصين.. والرماد النووى

محمد عبدالعزيز

غنيتُ مكة.. فى القاهرة

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

دعم مشروط.. كيف ستتعامل واشنطن مع حكومة نتنياهو اليمينية؟

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية