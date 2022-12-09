الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تعرف على مجموعة مصر فى بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق

الاسكواش
الاسكواش

أقيم اليوم المؤتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل بطولة العالم لسيدات الاسكواش للفرق 2022 والتي تقام بنادي مدينتي.

وحضر ويليام لوي ماري، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للاسكواش، وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للاسكواش، وعمر هشام، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وعدد من مسئولي المجموعة.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه: كندا وسويسرا وويلز.

وتضم المجموعة الثانية: أمريكا وأستراليا واسكتنلدا وألمانيا.

وتضم المجموعة الثالثة: إنجلترا وهونج كونج وجنوب إفريقيا وأوكرانيا

والمجموعة الرابعة كل من: فرنسا وماليزيا واليابان وفنلندا والصين.

وزير الرياضة يشهد حفل انطلاق بطولة العالم للاسكواش للسيدات في نادي مدينتي.

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، حفل انطلاق بطولة العالم للاسكواش لفرق السيدات 2022، والتي تستضيفها مجموعة طلعت مصطفى بنادي مدينتي الرياضي، في الفترة من 10 - 16 ديسمبر الجاري.

البطولة تقام بمشاركة 17 دولة وهي، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، فرنسا، هونج كونج، ماليزيا، اسكتلندا، كندا، ويلز، سويسرا، أستراليا، ألمانيا، أوكرانيا، جنوب إفريقيا، فنلندا، الصين، اليابان، بالإضافة إلى مصر.

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اسكواش أسفرت الاتحاد المصري للاسكواش التنفيذي الرئيس التنفيذي المجموعة الأولى

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