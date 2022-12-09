الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة مستقبل وطن توقع الكشف الطبي على 720 مريض ببني سويف

القافلة
القافلة

نظمت أمانة الصحة والسكان بالتعاون مع أمانة العمل الجماهيري وأمانة مركز الواسطى في حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، قافلة طبية مجانية بقرية جزيرة المساعدة، وقعت الكشف الطبي على 720 مريض في مختلف التخصصات الطبية، وصرف الأدوية المجانية بالمجان.

يأتي ذلك فى إطار الدور المجتمعي والخدمي لحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب الامين العام، والنائب حسام العمدة أمين الحزب فى محافظة بنى سويف، وإشراف الدكتور شريف عبد المنعم امين التنظيم.

وضمت تخصصات القافلة الطبية  "الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، مسالك بولية، جراحة، وأسنان، رمد، عظام" بالإضافة إلى توفير وصرف الأدوية بالمجان كذلك إجراء التحاليل الطبية اللازمة.

وأشرف على القافلة الدكتور محمد بكري الخولي، أمين الصحة والسكان بأمانة المحافظة، ومصطفى الفيومى أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وراضي حسن أمين الحزب بمركز الواسطى، وبحضور أحمد حمودة أمين العمال والفلاحين بأمانة المحافظة.

وضمت القافلة ندوة تثقيفية صحية تضمنت توجيهات وإرشادات للمترددين على القافلة، خلال خضوعهم للكشف الطبي عن الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغذية السليمة للاطفال والسيدات وكبار السن.

شارك في فعاليات القافلة كل من “عمر فاروق أمين التنظيم والدكتور محمد نفادى أمين أمانة الصحة بمركز الواسطى، وعمر ابو زيد الأمين المساعد، بحضور مختار سلومة أمين التواصل والمتابعة وأحمد شعيب أمين تنظيم البندر وأعضاء الوحدة الحزبية بجزيرة المساعدة بقيادة عصام الدين ابو سيف أمين الوحدة”.

أشرف رشاد الشريف الصحة والسكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الواسطي قافلة طبية مجانية محافظة بني سويف

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