تحرير 355 محضر تمويني متنوع خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

وجهت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عددًا من الحملات المكبرة بالمحافظة، لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، حرصًا على المال العام وضبط الأسواق.

وأشار المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في تصريحات له، عن حصيلة المخالفات والمحاضر بـ355 محضر حُررت في 7 إدارت فرعية بالمحافظة.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد، وفريق العمل التابع له بحملات أسفرت عن تحرير 7 محاضر منهم محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن لمخابز بلدية مخالفة.

وفي سياق متصل، قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة آمال عبد الحميد، وإشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات أسفرت عن تحرير 52 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحى لمخبز سياحى، وتحرير 4 محاضر عدم الإعلان عن اسعار الأرز، و4 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السجائر المسعرة، و 30 محضر عدم حمل شهادات صحية، و28 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

فيما نفذت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة، و إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة حملات أسفرت عن تحرير 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموين مخالف، 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 8محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى، وفريق العمل التابع له بحملات أسفرت عن تحرير 35 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لبقال تموين مخالف، 7محاضر عدم حمل شهادات صحية، 18 محضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر إستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

كما شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة حملات أسفرت عن تحرير 32 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و10 محاضر لبقالين تموين مخالفين، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، 9 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، و محضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

وقامت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير “8محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر بيع أرز بسعر أزيد، و محضرين لبقالين تموين مخالفين، ومحضر حيازة سلع مجهولة المصدر، محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية،10 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، 4 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة”.

وقام المركز التموينى الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 27 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و7محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق. و قد تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.