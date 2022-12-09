الوقت الأصلى.. استمرار التعادل السلبى بين البرازيل وكرواتيا واللجوء لشوطين إضافيين

انتهى الوقت الأصلي من مباراة البرازيل وكرواتيا بالتعادل السلبي بين الفريقين في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي من عمر المباراة.



أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل وكرواتيا في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بالتعادل السلبي.

وسيطر منتخب البرازيل على مجريات الأمور، لكنه فشل في زيارة شباك الفريق الكرواتي الذي نجح في فرض التعادل السلبي على راقصي السامبا.

وكانت البداية في الدقيقة الخامسة بتصويبة قوية من فينسيوس جونيور من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس مرمى كرواتيا بثبات.

في الدقيقة 13 كرة عرضية أرضية من الطرف الأيمن لصالح كرواتيا قابلها بيريسيتش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكنها بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 30 تصويبة من إيفان بيريسيتش من خارج منطقة الجزاء لصالح كرواتيا لكنها بعيدة عن المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول، سدد نيمار ركلة حرة مباشرة تصدى لها الحارس بنجاح.



أحداث الشوط الثاني

منتخب البرازيل استهل الشوط الثاني بقوة وكاد يتقدم بعد 4 دقائق فقط من الشوط الثاني بعد تصويبة من نيمار من داخل منطقة الجزاء، لكنها ارتطمت بالمدافع لتصل إلى فينسيوس جونيور الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح، لكن حكم المباراة احتسب تسللًا بعد شك في ركلة جزاء لصالح البرازيل.

في الدقيقة 52 تمريرة رائعة من ريتشارلسون إلى نيمار يسار منطقة الجزاء لصالح البرازيل الذي سدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 65 أنقذ ليفاكوفيتش حارس كرواتيا مرماه من هدف مؤكد بعد ارتباك دفاعي داخل منطقة جزاء كرواتيا، تصل الكرة إلى باكيتا في انفراد تام ليسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 75 تصدى ليفاكوفيتش لانفراد جديد من البرازيلي نيمار من يسار منطقة الجزاء لصالح البرازيل ليسدد كرة تصدى لها.