الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

أسد فولدكار ينتهي من تصوير مسلسل «بنون» لهاني عادل وبسنت شوقي (صور)

مسلسل بنون
مسلسل بنون

انتهى فريق عمل مسلسل "بنون" من تصوير كافة مشاهده، ليصبح العمل جاهزاً للعرض خلال الأيام القليلة القادمة على احدى المنصات الإلكترونية، وينتمي المسلسل لنوعية الدراما القصيرة، إذ يتكون من 6 حلقات.

المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول جريمة حدثت في الواقع، ويحمل الطابع التشويقي، إذ تروي القصة جريمة غريبة ومثيرة حدثت في الواقع منذ ما يزيد عن ١٥ عامًا.

قصة مسلسل "بنون"

القصة تدور حول شاب من طبقة ارستقراطية غنية، يتزوج من فتاة بعد قصة حب طويلة، وبعد مدة من الزواج لا ينجب منها، وتمارس أسرته ضغوط كبيرة عليه ليتزوج من غيرها أجل الإنجاب، وعندما يقوم بإجراء تحاليل طبية، يكتشف أن مشكلة عدم الإنجاب ليست من زوجته والأزمة به هو.

ومع الضغوط التي تمارسها عائلته، يقوم بعمل إجرامي، يظلم من خلاله زوجته ويورطها، وتحدث جريمة قتل خلال الأحداث، التي تتكشف تباعاً خلال حلقات المسلسل.

فريق عمل مسلسل "بنون"

مسلسل "بنون" يقوم ببطولته هانى عادل وبسنت شوقي، ويشاركهم البطولة محمود حجازي، هيا فياض، ويارا عزمي، والعمل قصة أسامة حسام الدين، وسيناريو وحوار محمود محرم ورفيق القاضي، وإخراج أسد فولدكار، مدير تصوير هيثم ناصر، وديكور يوسف جو، إشراف على الإنتاج نهى فاروق وماركو عادل، وتنفيذ إنتاج شركة "ديفرنت آرت" مصطفى يوري، كما يظهر في العمل كضيوف شرف النجوم أحمد جمال سعيد، ومحمد السعدني.

ويواصل المخرج أسد فولدكار إجراء عمليات المونتاج والتلوين، تمهيدًا لعرض العمل خلال الأيام القادمة، على احدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

المسلسل مأخوذ عن قصة حقيقية، وتدور أحداثه حول جريمة حدثت في الواقع، ويحمل الطابع التشويقي، إذ تروي القصة جريمة غريبة ومثيرة حدثت في الواقع منذ ما يزيد عن 15 عامًا.

حجازي حدأ هيا تحاليل طبية فريق فريق عمل

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