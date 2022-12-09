الجمعة 09 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

محافظ البحر الأحمر يشيد بجهود قوافل الأزهر الداعمة لكافة المبادرات الرئاسية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أشاد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بجهود مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على القوافل الطبية بالأزهر الشريف.

وذلك انطلاقًا من التعاون والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية في الجمهورية الجديدة بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030م. 
ووجه محافظ البحر الأحمر خالص الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف، ولأطباء جامعة الأزهر في مختلف التخصصات الطبية على جهودهم المخلصة وتحملهم عناء السفر خدمة للمواطنين في مناطق حلايب وشلاتين وأبورماد. 
جاء ذلك خلال استقباله لوفد إدارة قافلة الأزهر التنموية الشاملة إلى المثلث الذهبي (حلايب - وشلاتين - وأبورماد) والتي تقام بالتعاون مع مجلس الوزراء، وبإسهام من جمعيتي رسالة، ومصر الخير، للأعمال الخيرية. 
جدير بالذكر أن قوافل الأزهر الشريف تأتي دعمًا لكافة المبادرات الرئاسية التي نادي بها رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين فى مختلف محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية.

جدير بالذكر أن القافلة  تضم عشرة  أطنان مواد غذائية، وعشرة أطنان أدوية، و١٠٠٠ من شتلات شجر الزيتون، و١٠٠٠ من شتلات أشجار الموالح، و٢٠٠ بطانية، و٤٠٠ قطعة ملابس، كما تضم فريقًا من الباحثين لعمل أبحاث اجتماعية للمحتاجين من أبناء محافظة البحر الأحمر وتقوم بتوزيع مساعدات مالية فورية بما يعادل ١٠٠٠ جنيه لكل حالة تم تخصيصها من الإدارة العامة للحسابات الخاصة بمكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتحتوي القافلة على  معمل تحاليل طبية مميز وجهاز إيكو لرصد أمراض القلب، ويصل إجمالي عدد أعضاء القافلة أكثر من ٩٠ طبيبًا وباحثًا وإداريًّا وفنيًّا.

اللواء عمرو حنفي الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور سلامة داود مؤسسات الدولة الوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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