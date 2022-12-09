«إسهامات البحوث النوعية لتحقيق رؤية مصر 2030» مؤتمر لتربية نوعية بطنطا

تنظم كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، الإثنين القادم، مؤتمرها العلمي الدولي الثامن بعنوان، "إسهامات البحوث النوعية في مبادرة حياة كريمة لتحقيق رؤية مصر 2030" ، بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي بجامعة طنطا.

وأكدت الدكتورة رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، حرص الجامعة على استكمال مسيرة وتوجهات الجمهورية الجديدة، بمشاركة كافة قطاعات الجامعة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وبما يحقق تنمية المجتمع المدني وتعزيز إمكاناته، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين.

وأضافت عميد الكلية، أن المؤتمر فى نسخته الثامنة هذا العام يهدف إلى تأصيل دور البحوث النوعية لدعم مبادرة حياة كريمة، وتوظيف البحوث النوعية فى تحسين بيئة سوق العمل لتحقيق حياة كريمة، ومشاركة المجتمع المدنى لتحقيق محاور المؤتمر، توظيف المستحدثات التكنولوجية في المشروعات الصغيرة لدعم المجتمع ، وتوفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة .

وأوضحت، أن المؤتمر يضم محاور التربية الفنية، التربية الموسيقية، تكنولوجيا التعليم "حاسب - عام"، الاقتصاد المنزلى ، الإعلام التربوي "صحافة - مسرح"، والعلوم التربوية والنفسية.

وتقام فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع "نائبا رئيس المؤتمر".