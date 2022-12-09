بن سلمان: القمة العربية-الصينية تؤسس لمرحلة جديدة من ارتقاء العلاقة بين الجانبين

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن العلاقة التاريخية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية قائمة على التعاون والصداقة والاحترام المتبادل في كافة المجالات، حيث تولي الدول العربية أهمية قصوى لدعم مسيرة التطور والتنمية من أجل تطوير اقتصادياتها.

وأضاف بن سلمان-خلال انطلاق فعاليات القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية في الرياض- أن انعقاد هذه القمة يؤسس لمرحلة جديدة من ارتقاء العلاقة بين الدول العربية والصين، وتعزيز الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ من أجل تحقيق المستقبل الذي تطمح له الشعوب.

وشدد على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الدول العربية والصين في إطارها الثنائي والمتعدد وتطوير التنسيق السياسي على الساحة الدولية تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف ولي العهد السعودي أن المملكة العربية السعودية تعمل على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي يواجهها العالم اليوم، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة بما يسهم في تحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

انطلاق فعاليات القمة الخليجية الصينية بالمملكة العربية السعودية

وانطلقت فعاليات القمة الخليجية الصينية بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة زعماء وقادة دول الخليج.

وقد توسط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الصيني "شي جين بينج" قبيل بداية الجلسة صورة تذكارية مع قادة وزعماء دول الخليج.

ورحب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ـ في كلمة ألقاها خلال القمة الخليجية الصينية التي انطلقت اليوم الجمعة في الرياض ـ بجميع الحاضرين في هذه القمة، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاح المنشود في تحقيق الأمن وتطلعات الشعوب في مستقبل أفضل يسوده التعاون الذي من شأنه أن يحقق النماء والازدهار في المنطقة.