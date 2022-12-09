وكيل «صحة مطروح» يتابع تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية بمستشفى الحمام

قام الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور على مستشفى الحمام المركزي؛ للوقوف على مدى انتظام وتواجد الأطقم الطبية وجاهزية الفريق الطبي وتوافر المستلزمات والأدوية، بأقسام المستشفى المختلفة والاستقبال والطوارئ ومرضي الغسيل الكلوي.

وأكد وكيل تعليم مطروح على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل للطبيب المصري، بالإضافة إلى التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية وكذلك استمرار تفعيل خدمة المواطنين على مدار الساعة من خلال فريق مدرب على حسن التعامل مع المرضى في مختلف الأوقات والظروف.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية والميدانية المستمرة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة للتأكد من انتظام العمل بالمستشفيات وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع وكيل صحة مطروح أثناء المرور الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث بقسم الاستقبال، حيث تم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته ومتابعة سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل وفق جداول المستشفى.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بالمستشفيات، موجها بتسخير كافة الإمكانيات الطبية لتوفير كل سبل الراحة لجميع المترددين والاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للمرضى خلال رحلة مرضهم وترددهم على جميع مستشفيات المحافظة مع ضرورة تكاتف كافة الجهود الرامية لخدمة المرضى.

جاء ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية ومنافذ تقديم الخدمات الطبية بجميع مراكز ومستشفيات المحافظة والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتذليل أي تحديات قد تواجه العمل.

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