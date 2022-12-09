الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة مطروح» يتابع تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية بمستشفى الحمام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قام الدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالمرور على مستشفى الحمام المركزي؛ للوقوف على مدى انتظام وتواجد الأطقم الطبية وجاهزية الفريق الطبي وتوافر المستلزمات والأدوية، بأقسام المستشفى المختلفة والاستقبال والطوارئ ومرضي الغسيل الكلوي.

وأكد وكيل تعليم مطروح على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين بيئة العمل للطبيب المصري، بالإضافة إلى التأكيد على رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمنشآت الصحية وكذلك استمرار تفعيل خدمة المواطنين على مدار الساعة من خلال فريق مدرب على حسن التعامل مع المرضى في مختلف الأوقات والظروف. 

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية والميدانية المستمرة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية على مستوى المحافظة للتأكد من انتظام العمل بالمستشفيات وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وتابع وكيل صحة مطروح أثناء المرور الخدمات المقدمة لمصابي الحوادث بقسم الاستقبال، حيث تم التأكد من توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ والأمصال وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته ومتابعة سجلات انتظام الفرق الطبية بالمستشفى وتواجد الفرق الطبية على رأس العمل وفق جداول المستشفى.

 وأشاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح بالجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية بالمستشفيات، موجها  بتسخير كافة الإمكانيات الطبية لتوفير كل سبل الراحة لجميع المترددين والاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للمرضى خلال رحلة مرضهم وترددهم على جميع مستشفيات المحافظة مع ضرورة تكاتف كافة الجهود الرامية لخدمة المرضى.

جاء ذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنشآت الطبية ومنافذ تقديم الخدمات الطبية بجميع مراكز ومستشفيات المحافظة والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتذليل أي تحديات قد تواجه العمل.

FB_IMG_1670588323508
FB_IMG_1670588323508
FB_IMG_1670588321268
FB_IMG_1670588321268
FB_IMG_1670588319017
FB_IMG_1670588319017
FB_IMG_1670588312221
FB_IMG_1670588312221
FB_IMG_1670588314292
FB_IMG_1670588314292
FB_IMG_1670588316646
FB_IMG_1670588316646
FB_IMG_1670588307261
FB_IMG_1670588307261
FB_IMG_1670588303334
FB_IMG_1670588303334
الخدمات الطبية المقدمة المنشآت الصحية صحة مطروح محافظ مطروح مستشفي الحمام المركزي وكيل صحة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

بالدموع والزغاريد.. تشييع جثمان الفنانة التونسية فايزة المحرصى «صور»

بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. «الأوقاف» تفتتح مسجدين فى كفر الشيخ

«لا تسأل عما حدث لعينى».. إبراهيم عبدالعزيز يكشف عن حوار لم ينشر مع يحيى حقى

الجمعة من كل أسبوع.. بورسعيد تتزين بالظواهر الطبيعية وتستقبل الآلاف من الزائرين

رئيس ملوى بالمنيا يتابع سير العمل بمشروع محطة مياه «دير البرشا»

رجال الإنقاذ النهرى: انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل بالحوامدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله