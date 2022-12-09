انقلاب ميكروباص داخل ترعة ونقل المصابين للمستشفى في الدقهلية

وقع حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة على طريق تمي الأمديد المنصورة، محافظة الدقهلية، وجار حصر المصابين ونقلهم للمستشفى العام القديم.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص يقل عددًا من الركاب داخل ترعة، على طريق تمي الأمديد المنصورة، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث المركز ورجال الإنقاذ النهري والحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين بالفحص أن الميكروباص كان قادمًا من مدينة تمي الأمديد لمدينة المنصورة، واختلت عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انقلابه داخل إحدى الترع بنطاق مركز تمي الأمديد.

وكشف مصدر طبي، أن الحادث لم يسفر عن حالات وفاة حتى الآن، وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة العام القديم لتلقى العلاج اللازم، وجار حصر عددهم.