الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

وافق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، على تمديد مهلة تفويض بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «الليكود»، من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وقرر هرتسوج منح نتنياهو 10 أيام إضافية من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقدم حزب الليكود طلبًا رسميًا، أمس الخميس، إلى هرتسوج، لتمديد تفويض تشكيل الحكومة لمدة 14 يوما، وذلك بعد التوافق مع كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف المقرر تكوينه، بينما لم يتم التوقيع على الاتفاقيات بعد.

وقال نتنياهو، في الطلب الذي تم تقديمه إلى الرئيس الإسرائيلي: "أجريت مفاوضات مكثفة بين ممثلي الليكود وفرق التفاوض لكل من الأحزاب.. في البداية ركزت المفاوضات على الأساسيات، ومن بينها المبادئ الأساسية والتوجيهات للحكومة التي سيتم تشكيلها، وعقدنا اجتماعات حول توزيع المهام في الحكومة، وكانت الاجتماعات مكثفة واستمرت حتى الساعات الأولى من الليل".

وحصل نتنياهو على توصية 64 نائبًا، من إجمالي 120 في الكنيست الإسرائيلي، بأن يشكل الائتلاف الحكومي، ومن ثم كلفه هرتسوج بتشكيل حكومة جديدة.