الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

يتسحاق هيرتسوج
يتسحاق هيرتسوج

وافق الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوج، على تمديد مهلة تفويض بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «الليكود»، من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وقرر هرتسوج منح نتنياهو 10 أيام إضافية من أجل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وقدم حزب الليكود طلبًا رسميًا، أمس الخميس، إلى هرتسوج، لتمديد تفويض تشكيل الحكومة لمدة 14 يوما، وذلك بعد التوافق مع كافة الأحزاب المشاركة في الائتلاف المقرر تكوينه، بينما لم يتم التوقيع على الاتفاقيات بعد.

وقال نتنياهو، في الطلب الذي تم تقديمه إلى الرئيس الإسرائيلي: "أجريت مفاوضات مكثفة بين ممثلي الليكود وفرق التفاوض لكل من الأحزاب.. في البداية ركزت المفاوضات على الأساسيات، ومن بينها المبادئ الأساسية والتوجيهات للحكومة التي سيتم تشكيلها، وعقدنا اجتماعات حول توزيع المهام في الحكومة، وكانت الاجتماعات مكثفة واستمرت حتى الساعات الأولى من الليل".

وحصل نتنياهو على توصية 64 نائبًا، من إجمالي 120 في الكنيست الإسرائيلي، بأن يشكل الائتلاف الحكومي، ومن ثم كلفه هرتسوج بتشكيل حكومة جديدة.

إسرائيل نتنياهو الليكود الحكومة الاسرائيلية الكنيسة الرئيس الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

«المالية» تنفى التصريحات المنسوبة للوزير حول الجنيه

«شعبة الاتصالات»: إعفاء مكونات تصنيع الهواتف من رسم التنمية يزيد الاستثمارات

حتى آخر العام.. مبادرة «كلنا واحد» تواصل فعالياتها بجميع أنحاء الجمهورية

الحزب الديمقراطى الاشتراكى يتصدر نتائج انتخابات جزر فارو

عمرو دياب يظهر فى أحدث إعلاناته برفقة ابنه عبدالله

محافظ الغربية يتابع انطلاق قوافل «ستر وعافية» لخدمة أهالي كفر حجازي بالمحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

وهم المليار الذهبى.. تحدى الثروة السكانية

محمد وليد بركات

الأمن القومى بين «الصدر» و«الورك»!

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الإسرائيلى يمدد مهلة «تفويض نتنياهو» لتشكيل حكومة جديدة

نتنياهو يطلب مهلة لتقديم تشكيل الحكومة الإسرائيلية

استشهاد فتى فلسطينى وإصابة 5 آخرين بالرصاص الحى فى رام الله