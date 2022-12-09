الحزب الديمقراطى الاشتراكى يتصدر نتائج انتخابات جزر فارو

يبدو أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان ضمن صفوف المعارضة في جزر فارو، في سبيله ليكون القوة الأكبر عقب انتخابات برلمانية مبكرة.

وحصل الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق أكسل في يوهانسن، على 26.6% من مجموع الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس الخميس، حسبما أفادت إذاعة "كيه في إف" ليلة الخميس/ الجمعة بعد فرز جميع الأصوات.

وتراجعت نسبة تأييد "حزب الشعب" المحافظ، أقوى حزب في البلاد سابقًا، إلى 18.9%، وفق ما أوردت الوكالة الألمانية.

وحصل "حزب الاتحاد" الليبرالي الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء باردور إستيج نيلسن على 20% من الأصوات بعدما مُني بخسائر بسيطة.

ويعني هذا أن جزر فارو في سبيلها لتغيير في الحكومة.

ويحظى يوهانسن (50 عامًا) الذي ترأس حكومة فارو بالفعل من 2015 إلى 2019 بأفضل فرصة ليصبح رئيسًا للوزراء مجددًا.

وسيحتاج يوهانسن من أجل تحقيق أغلبية في البرلمان، شريكين من الأحزاب الصغيرة، على الأقل.

ومن المتوقع أن يحصل الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إليه على تسعة من أصل 33 مقعدًا، وهو يحتاج إلى 17 مقعدًا للحصول على أغلبية.

وتحظى الجزر التي يبلغ تعداد سكانها حوالي 54 ألف نسمة بحكم ذاتي إلى حد كبير، ولكنها تنتمي إلى مملكة الدنمارك وتحظى بدعم مالي أيضًا من جانب كوبنهاجن.

ويعد البرلمان في جزر فارو أحد أقدم البرلمانات في العالم، حيث يعود تاريخه إلى أكثر من 1000 عام.

نسبة الإقبال على التصويت

ويضم البرلمان 33 مقعدًا، موزعة حاليًا على سبعة أحزاب. وكانت ثلاثة أحزاب منها قد أسست في عام 2019 ائتلافًا حاكمًا، انحل قبل شهر بسبب نزاع بشأن حقوق الآباء المثليين وأبنائهم. وكان من المقرر في الأساس أن يتم إجراء الانتخابات في أواخر صيف العام المقبل.

ويحق التصويت لنحو 39 ألفًا من السكان، ووصلت نسبة الإقبال على التصويت إلى حوالي 88% أمس الخميس.