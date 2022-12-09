الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن خطة التطوير.. رصف طريق «أسيوط- سوهاج» الزراعي في النخيلة بمركز أبوتيج

رصف طرق
رصف طرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه يتم استكمال رصف طريق "أسيوط- سوهاج" الزراعي بنطاق قرية النخيلة بمركز أبوتيج ضمن خطة التطوير الجاري تنفيذها لتحسين ورفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع والميادين وخلق سيولة مرورية وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط وجود تنسيق وتعاون مستمر بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال في المواعيد المحددة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

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رصف طرق

 من جهته، قال محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، إنه تم استكمال رصف طريق "أسيوط - سوهاج" الزراعي وذلك بنطاق قرية النخيلة بمركز أبوتيج ضمن خطة التطوير الجاري تنفيذها، لافتاً إلى إزالة المخلفات ورفع المعوقات والإشغالات من الطريق قبل عملية الرصف لتسهيل الحركة المرورية وتحقيق الأمن و السلامة على الطرق.

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رصف طرق

وأكد رئيس مركز ومدينة أبوتيج على متابعته الدورية لأعمال و مراحل الرصف والتنفيذ بمشاركة نائبي رئيس المركز، و حمدي خراشي رئيس الوحدة المحلية لقرية النخيلة و مسؤولي الأزمات، الاشغالات ، و الرصف ومشرف المشروعات بأبوتيج بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي وجه بالعمل على إضفاء المظهر الحضاري و الجمالي و الطابع المميز لها و العمل على إحداث نقلة نوعية بما يليق بمراكز المحافظة.

رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
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