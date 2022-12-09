حارس فرنسا يتحدث عن مواجهة إنجلترا وهارى كين وياسين بونو

يترقب عشاق كرة القدم من كل حدب وصوب، قمة فرنسا ضد إنجلترا، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب فرنسا، لمواجهة إنجلترا، في تمام التاسعة من مساء غدٍ السبت، في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وتحدث هوجو لوريس، حارس مرمى منتخب فرنسا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة، عن مواجهة إنجلترا.

وقال لوريس: «هل قدمت نصائح لزملائي بحكم لعبي في الدوري الإنجليزي؟ البريميرليج معروف في جميع أنحاء العالم، بطولتهم وأنديتهم التنافسية للغاية في البطولات الأوروبية، بالنسبة لمعظم لاعبينا، نعرفهم جيدًا وتعودنا على مواجهتهم.. الكرات الثابتة هي إحدى نقاط قوتهم في مباراة كهذه، ستُحسب كل التفاصيل».

وأضاف: «هل هناك فرق بين مواجهتهم في البريميرليج وكأس العالم؟ نعم، هناك فرق، لأن التحكيم ليس هو نفسه في الركلات الثابتة في إنجلترا حيث صافراتنا (في إنجلترا) أقل من أي مكان آخر في هذه المواقف، في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكن أحيانًا إيقاف حارس المرمى، أو إبطاء سرعته، أو تعرضه للأخطاء التي يمكن التنبيه عليها في البطولات الأخرى، نحن نتكيف.. عليك أن تكون دقيقًا في قراراتك وفي اختياراتك. ستكون الكرات الثابتة مهمة وإذا كان بإمكاني تخفيف الضغط، فسيتعين علي القيام بذلك».

وأكمل: «سنواجه أحد أفضل المنتخبات الأوروبية، مباراة بطابع خاص، ومتحمس لها».

وعن زميله هاري كين، قال: "لدينا علاقة مهمة جدًا، لقد كنا معًا منذ ما يقرب من تسع سنوات. نحن نعرف بعضنا البعض جيدًا داخل وخارج الملعب. لدي فقط أشياء جيدة لأقولها عن هاري. إنه شخص مهم لناديه ولمنتخبه، فهو قائد حقيقي ومثال لشركائه وفوق كل شيء هو لاعب كبير وحاسم معتاد على صنع الفارق. إنه معروف في جميع أنحاء العالم، وليس من الضروري أن نضيف إليه، ولكن وقت المباراة سنحتفظ بكل طاقتنا لفرقنا".

وأكمل قائلًا: "ركلات الجزاء التي يتقنها؟ أنتم تعلمون أفضل مني أن هاري يمكنه التصويب في أي مكان، يمينًا، يسارًا أو في المنتصف. إنه أحد أفضل اللاعبين في هذا الجانب من اللعبة، ولكن سواء كان هاري أو لاعب آخر، يتم تحليل ركلات الجزاء جيدًا بعد ذلك، الشعور والغريزة التي لديك خلال المباراة هي التي تؤثر. نأمل أن ننتهي من المباراة في وقتها الأصلي، لكن يجب أن نكون مستعدين لجميع السيناريوهات.

وعن تصنيفه من الصحافة الإنجليزي كنقطة ضعف في منتخب فرنسا، قال:" أرد على ذلك؟ لا ، ليس في مؤتمر صحفي أو مع وسائل الإعلام. المهم هو أرض الملعب لست بحاجة إلى حافز خارجي للعب في ربع نهائي كأس العالم. لديهم رأيهم وسيكون من الضروري الرد على أرض الواقع.

وعن الصدام المرتقب بين كيليان مبابي وكايل والكر في الجانب الأيسر من الملعب بالنسبة لفرنسا، قال: أعتقد أن كيليان في مباراته وفي استعداداته يتجاهل ما يقال من حوله. لديه أهداف محددة للغاية، سواء بشكل فردي أو مع الفريق. أشعر أنه منعزل ، يبتسم ، يركز على المباراة التي تنتظرنا ، تمامًا مثل ما كان يفعل منذ بداية المنافسة".

كما أثنى هوجو لوريس على أداء ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب، قائلًا:"هو من أفضل حراس المرمى في كأس العالم، كان حاسمًا في الفوز على إسبانيا، سيواصل فعل ما فعله وهو البقاء بين أفضل حراس البطولة".