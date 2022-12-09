استشارى التحول الرقمى: تكنولوجيا «ميتافيرس» بدأت فى 2004

أكد محمد عزام استشاري التحول الرقمي، أن تكنولوجيا «ميتافيرس» ليست جديدة وبدأت في عام 2004.

وقال «عزام» خلال مداخلته عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية» أن هذه التكنولوجيا ليست جديدة بالكامل، بل موجودة منذ عام 2004 على عدد من المنصات المختلفة.

وتابع: أن إعلان مارك زوكربيرج عن هذه التكنولوجيا التي تعتبر امتدادا للواقع المادي في الواقع الافتراضي، أدى إلى زخم إعلامي كبير رغم وجودها سابقًا، نظرا لضخامة منصة «فيسبوك».

وكانت أعلنت ميتا بلاتفورمز مالكة فيسبوك، إنها ستبدأ تجريب أدوات تجارية لبيع أصول وخدمات رقمية من خلال منصتها الاجتماعية هورايزن وورلدز المعتمدة على الواقع الافتراضي، وهي جزء أساسي من خطتها لعالم ميتافيرس.

وقالت ميتا في بيان، إن الأدوات ستكون متاحة مبدئيًا لمجموعة منتقاة بعناية من المستخدمين الذين ينشئون أماكن وألعابًا وإكسسوارات موضة افتراضية من خلال منصة الشركة التي تعتمد على تقديم تجربة تشعر المستخدم بالحضور الذاتي فيها، والتي يمكن الوصول إليها عبر أجهزة الواقع الافتراضي التي توضع على الرأس.

وقالت الشركة إنه باستخدام أداة واحدة، ستتمكن هذه المجموعة المختارة من المستخدمين من بيع إكسسواراتهم أو عرض الوصول بمقابل مادي إلى المساحات الرقمية المتخصصة التي يبنونها.