الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

«الإسكان»: تكثيف معدلات أعمال تطوير وتوسعة الطرق بالمنيا الجديدة

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

أكد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، على تكثيف معدلات الأعمال للانتهاء من تنفيذ خُطة استكمال وتطوير وتوسعة الطرق وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين داخل المدينة، بجانب زيادة المسطحات الخضراء وتوفير الحدائق والمتنزهات بمختلف أحياء المدينة.

وأوضح "عبدالعزيز"، في بيان، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال رصف طرق المرحلة الثانية (طبقة أساس + Mco +  أسفلت +  بردورات وأرصفة للجزيرة الوسطى) بالحى المتميز بطول 10 كيلو مترات للمرحلة، وذلك لخدمة مجمع الكمبوندات وقطع أراض وبلوكات منطقة الحي المتميز.

وشدد رئيس جهاز المنيا الجديدة، على سرعة استكمال أعمال مشروع ازدواج الطريق الصحراوي الشرقي القديم من كمين الصفا حتى وصلة طريق الجيش والطريق الرابط الجنوبي للمدينة، مشيراً إلى أن طول المرحلة 3.5 كم، وطول الطريق الرابط الجنوبي 6 كم، مؤكداً استمرارية العمل لسرعة إنهاء الأعمال في الموعد المحدد.

وقال المهندس خالد نايف عبدالعزيز، إنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال التشطيبات لـ4 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية (سكن كل المصريين) نموذج غرفتين وصالة، مرحلة رابعة بمنطقة الـ١٣٦٠ فدانًا، وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام وإنشاء البرجولات الخشبية بتصميمات مميزة للمشروع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال خط طرد لنقل المياه العكرة قطر 800 مم من الزهر المرن بطول 400 متر والمغذى لمحطة تنقية المياه الدائمة، بجانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وزراعة المسطحات الخضراء بمشروع سكن مصر، وكذا أعمال زراعة الحزام الشجري شاملة شبكة الري، وجارٍ تنفيذ زراعة الممشى السياحي أمام الحي الخامس والمتبقي من الأحياء الثاني والثالث والرابع.

جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة الحركة المرورية المسطحات الخضراء الحدائق المتنزهات

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