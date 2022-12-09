بعد رصد حالة جديدة.. أبرز المعلومات عن جدرى القرود وطرق الوقاية منه

تصدرت أعراض مرض «جدري القرود» مؤشرات البحث على الإنترنت في الساعات الأخيرة، عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن إيجابية حالة إصابة بفيروس «جدري القرود» (Mpox) لشخص يبلغ من العمر 39 عامًا، لذا نوضح لكم خلال سطور كيفية الوقاية منه.

خطوات الوقاية من جدرى القرود

يمكن أن تساعدك هذه الخطوات الخمس على حماية نفسك من الإصابة بجدرى القرود:

1- تجنب ملامسة الجلد للجلد مع الأشخاص المصابين بطفح جلدي يشبه جدرى القرود

ست صور للآفات للمساعدة في تحديد الطفح الجلدي لجدري القرود.

قد يشمل ذلك الجلد الذي يبدو أنه به طفح جلدي أو بثور أو بثور أو قشور.

قد يظهر الطفح الجلدي على الأعضاء التناسلية (القضيب، الخصيتين، الشفرين، المهبل) أو فتحة الشرج، ويمكن أن يكون في مناطق أخرى مثل اليدين أو القدمين أو الصدر أو الوجه أو الفم. لا تلمس طفح جلدي أو قشور شخص مصاب بجدري القرود.

لا تقبل أو تعانق أو تحتضن أو تمارس الجنس مع شخص مصاب بجدري القرود.

2- تجنب ملامسة الأشياء والمواد التي استخدمها الشخص المصاب بجدري القرود

لا تشارك أواني الأكل أو الأكواب مع شخص مصاب بجدري القرود.

لا تمسك أو تلمس الفراش أو المناشف أو الملابس لشخص مصاب بجدري القرود.

3- اغسل يديك كثيرًا.

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، أو استخدم معقم يدين يحتوي على الكحول، خاصة قبل الأكل أو لمس وجهك وبعد استخدام الحمام.

يعد غسل اليدين إحدى أفضل الطرق لحمايتك وحماية عائلتك وأصدقائك من الإصابة بالمرض.

4- أصبح ملقحًا

شخص بضمادة على ذراعه بعد التطعيم

تمت الموافقة على لقاح JYNNEOS للوقاية من الجدري وجدري القرود.. إنه اللقاح الأساسي المستخدم في الولايات المتحدة خلال هذه الفاشية.

استخدم محدد موقع لقاح جدري القردة للعثور على مواقع الرعاية الصحية القريبة في منطقتك والتي توفر لقاحات جدري القرود.

5- إذا كنت في وسط أو غرب إفريقيا، فتجنب الاتصال بالحيوانات التي يمكن أن تنشر فيروس جدري القرود، وعادة ما تكون القوارض والقرود، وأيضًا تجنب الحيوانات المريضة أو النافقة، وكذلك الفراش أو المواد الأخرى التي قد تكون قد لمستها.