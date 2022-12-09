الأحد.. الكنيسة البطرسية تحتفل بالذكرى السادسة لرحيل شهدائها

تحُيي الكنيسة البطرسية بالعباسية، الأحد المقبل، الذكرى السنوية السادسة، لشهداء الحادث الإرهابي الذى ضرب الكنيسة البطرسية عام 2016 وراح ضحيته 29 شهيدا من أبناء الكنيسة، وإصابة 31 آخرين.

ومن المقرر أن يترأس عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية، ذكرى رحيل شهداء البطرسية، إلى جانب أسر الشهداء.

وتنظم الكنيسة البطرسية، مساء غدًا صلوات عشية، وذكر فيها تمجيد شهداء البطرسية، وعقبها انطلقت زفة الشمامسة من هيكل الكنيسة وطافت أرجاءها تحمل صور الشهيدات.

يذكر أنه الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، شهدت صباح يوم 11 من ديسمبر 2016، انفجارًا ضخمًا أثناء إقامة القداس الإلهي نتيجة تفجير قنبلة بداخلها، تزن 12 كيلو، ما أسفرت عن استشهاد 29 شخصًا وإصابة 31 آخرين.

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة الجنازة، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبابا تواضروس الثاني، جنازة عسكرية لشهداء الكنيسة البطرسية.

وقال البابا تواضروس خلال مؤتمر صحفى عقده فى نفس يوم الحادث، إن تلك الجماعات التي هاجمت الكنيسة البطرسية تجردوا من كافة المشاعر وأوجه الإنسانية، مشيرا إلى أن أهم شيء خلال المرحلة الحالية هو الوحدة بين صفوف أبناء هذا الشعب العظيم ، موضحاً أن الشعب المصري معروف عنه فى مثل هذه الظروف؛ الوقوف جنباً إلى جنب.

وقدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الشكر للقوات المسلحة، وكل أجهزة الدولة التى قدمت الدعم للجميع؛ عقب وقوع الحادث.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، استقبال شهر كيهك والمعروف بالشهر المريمي، والذي يعد أكثر الشهور تقديسًا لدى الأقباط.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات التسبحة الكيهكية "سينرجيا 4"، والتي تنظمها لجنة الجامعة بأسقفية الشباب للعام الرابع على التوالي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى بالأنبا رويس بالعباسية، وذلك مساء الخميس 22 ديسمبر الجاري، يأتي ذلك بعد توقفها لمدة عامين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال العامين السابقين.