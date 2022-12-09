هيثم شاكر يكشف أطرف المواقف وأصعبها بحفلاته

كشف الفنان هيثم شاكر، عددًا من المواقف الطريفة التي تعرض لها خلال حفلاته الفنية وكذلك المواقف الصعبة التي عاشها.

مواقف طريفة من الحفلات

وقال هيثم شاكر، خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة"، والمذاع عبر فضائية "on"، إنه خلال إحدى حفلات الزفاف التي أحياها وجد أحد الأشخاص يطلب منه أن يغني لكل "ترابيزة"، على حدة ولكنه لم يستمع لكلامه، مشيرًا إلى أن الجمهور أحيانًا يطلب منه أغاني معينة خلال الحفلات ولكن بسبب الصوت لا يسمعهم.

وأضاف أنه تعرض في إحدى الحفلات للإصابة في وجهه بسبب قيام أحد الجمهور بإلقاء الحزام له على المسرح أو الموبايل، مؤكدًا أن هذا من حب الجمهور وغير متعمد.

وتابع، أنه ذات مرة أحيا إحدى حفلات الزفاف خارج القاهرة وفي منطقة تحب الكرم والضيافة جدًا، وعند دخله من باب القاعة وجد شابًا طلب منه ارتداء "حزامه، وكرفتته، وساعة يد"، وعندما عارضه في البداية ألح عليه حتى يتبرك به وبالفعل وافقه وارتداهم وبعد تقديمه أول أغنية على المسرح وجده يقول له أمام الناس: "الحاجات بتاعتي علشان ورايا مشوار".

أصعب موقف تعرض له

وكشف عن أصعب المواقف التي تعرض لها وكانت في حفل زفاف، وعلى مايبدو أن العروس كانت من محبيه، وعند دخوله للمسرح وسلامه على العروسين، وجد العريس يقول له: "بلاش تحلو، والإهاكسرلك وشك، أقف في مكانك وغني مع فرقتك واتكل على الله"، مشيرًا إلى أنه غنى أمام فرقته وغادر الحفل بعدها لأنه يؤدي عمله فقط.