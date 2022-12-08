الجمعة 09 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

رياضة

جاريدو بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا: الإسماعيلى يسير على الطريق الصحيح

جاريدو
جاريدو

تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عقب تعادل الدراويش مع سيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال جاريدو في تصريحات تليفزيونية: "في رأيي الفريق يسير على الطريق الصحيح، وسنتغلب على كل المشاكل التي تواجهنا، نواجه بعض المواقف الصعبة لكننا سنبذل كل ما لدينا للتغلب على تلك الصعوبات".

وأضاف: "على المدى الطويل نحقق النتائج الإيجابية المرجوة وفخور بكوني مدربا للإسماعيلي وأبذل كل ما لدي من أجل هذا الفريق".

وتابع المدرب الإسباني: "أدينا مباراة جيدة الشوط الأول كان متوازنا بين الفريقين ومتساويا ولكن حصل سيراميكا على ركلة جزاء، ولكن كما قلت الشوط الأول كان متساويا بيننا والشوط الثاني قاتلنا وبقوة ولعبنا بشراسة حتى آخر دقيقة لتحقيق الفوز، ولعبنا خمس مباريات فقط في الدوري هذا ليس كافيا للوقوف على مستوى كل لاعب والدوري المصري طويل للغاية، وما زال أمامنا الكثير من المباريات".

وواصل جاريدو: "آخر 3 مواجهات لعبناها جيدا والهزيمة في اللقاء الماضي كانت هزيمة عارضة واليوم لعبنا جيدا خاصةً الشوط الثاني وأكدنا أننا لم نكن فقط نتطلع للتعادل بل للفوز".

الإسباني خوان كارلوس جاريدو سيراميكا كليوباترا الاسماعيلى الدورى المصرى

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